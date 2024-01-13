Одесити біля міськради вимагають перегляду бюджетних витрат

Одеситка з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 січня, мешканці Одеси вийшли на мітинг біля мерії, щоб висловити своє невдоволення передбаченими в бюджеті витратами, які вони вважають непріоритетними. Люди вимагають перерозподілу коштів на потреби фронту та армії, а не на ремонт фасадів та доріг.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг на Думській площі

Надворі мінус 10, які через шквальний вітер відчуваються як всі 20 градусів морозу, та попри холод одесити все-таки вийшли на мітинг. На Думській площі, біля стін мерії зібралося понад двадцять людей. Містяни вимагають більше грошей на дрони та інше забезпечення для ЗСУ.

"Ми виходимо з вимогою, щоб наша влада почала більше виділяти грошей на дрони та боєприпаси для ЗСУ. Ніякі морози нам не завадять цього зробити: ми виходили й будемо виходити надалі", — каже дружина військового Лілія.

Дружина військового Лілія Мокряк. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що жителі Одеси виходять до стін мерії із закликом спрямувати кошти на армію уже майже пів року. Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Після скасування виділення коштів на спорудження прибудови до будівлі Київського райсуду, сама волонтерка припинила свою участь у мітингах. Проте містяни продовжують виходити. Одесити розказують, що ці акції хоч і важко, але приносять свої плоди.

"Зміни безумовно є, і ми ними дуже пишаємось. В новому бюджеті, який нещодавно затвердили, виділено понад 300 мільйонів на оборону, а ще більше ніж 100 на реабілітацію військових", — каже одесит Олег.

Одесит Олег. Фото: Новини.LIVE

Комісія щодо тендерів

В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю. Відомо, що у 2023 році було перевірено понад 300 закупівель місцевих громад Одеського регіону. Загалом вдалося скасувати 20 недоречних закупівель на 360 мільйонів гривень.

Мітингувальники з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Нагадаємо, попри дощову погоду, одесити зібралися на мітинг, цього разу під стінами ОВА. Люди вимагають від влади прозорості у держзакупівлях та боротьби з корупцією.