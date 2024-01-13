Одесситы возле горсовета требуют пересмотра бюджетных расходов

Одессы с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 13 января, жители Одессы вышли на митинг возле мэрии, чтобы выразить свое недовольство предусмотренными в бюджете расходами, которые они считают неприоритетными. Люди требуют перераспределения средств на нужды фронта и армии, а не ремонт фасадов и дорог.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Митинг на Думской площади

На улице минус 10, которые из-за шквального ветра ощущаются как все 20 градусов мороза, и, несмотря на холод, одесситы все-таки вышли на митинг. На Думской площади у стен мэрии собралось более двадцати человек. Горожане требуют больше денег на дроны и другое обеспечение для ВСУ.

"Мы исходим с требованием, чтобы наши власти начали больше выделять денег на дроны и боеприпасы для ВСУ. Никакие морозы нам не помешают этого сделать: мы выходили и будем выходить в дальнейшем", — говорит жена военного Лилия.

Жена военного Лилия Мокряка. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что жители Одессы выходят к стенам мэрии с призывом направить средства на армию уже около полугода. Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. После отмены выделения средств на строительство пристройки в здание Киевского райсуда, сама волонтер прекратила свое участие в митингах. Однако горожане продолжают выходить. Одесситы рассказывают, что эти акции хоть и тяжело, но приносят свои плоды.

"Изменения безусловно есть, и мы ими очень гордимся. В новом бюджете, который недавно утвердили, выделено более 300 миллионов на оборону, а еще более 100 на реабилитацию военных", — говорит одессит Олег.

Одессит Олег. Фото: Новини.LIVE

Комиссия по тендерам

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью. Известно, что в 2023 г. было проверено более 300 закупок местных общин Одесского региона. В общей сложности удалось отменить 20 неуместных закупок на 360 миллионов гривен.

Митингующие с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, несмотря на дождливую погоду, одесситы собрались на митинг, на этот раз у стен ОВА. Люди требуют от власти прозрачности в госзакупках и борьбе с коррупцией.