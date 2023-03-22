Одесити можуть безплатно вивчати українську мову: як зареєструватись на курс
Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 12-й курс з опанування української мови. Старт нового курсу — 3 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
-
Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль
-
В Чорному морі помітили першу зграю дельфінів за довгий час
-
Як вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за 600 доларів та до чого тут альпака
-
Снаряди зі збідненим ураном для України: чи є вони шкідливими для довкілля та здоров'я
-
Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру
-
Збірні росії та білорусі з хокею не зіграють на ЧС-2024
-
"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві
-
На Хмельниччині викрили "ботоферму", що розповсюджувала фейки про війну
-
В Кабміні відбулася нарада, як прискорити пропуск на західному кордоні: що вирішили
-
Шведський парламент схвалив вступ до НАТО
Кожен учасник курсу отримує:
- щоденні завдання та навчальні матеріали;
- поради психолога під час переходу;
- розмовні клуби - очні та онлайн;
- аудіо-, відеозаписи до уроків;
- тести;
- підбірки корисних джерел для поглиблення знань про граматику та лексику української мови;
- онлайн-ігри з вивчення української;
- навчальні класи онлайн;
- Friendly-чати підтримки.
Як зареєструватись на курс
Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Реєстрація та детальна інформація про курс – за посиланням.
Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.
Нещодавно в Одесі розгорівся ще один мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.
Також одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова отримала штраф через порушення мовного закону. Дівчину це обурило й вона записала сторіз про "утиски" російськомовних в Україні.