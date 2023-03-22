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Одесити можуть безплатно вивчати українську мову: як зареєструватись на курс

22 березня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За проходження курсу дають відповідний сертифікат
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 12-й курс з опанування української мови. Старт нового курсу — 3 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Кожен учасник курсу отримує: 

  • щоденні завдання та навчальні матеріали;
  • поради психолога під час переходу;
  • розмовні клуби - очні та онлайн;
  • аудіо-, відеозаписи до уроків;
  • тести;
  • підбірки корисних джерел для поглиблення знань про граматику та лексику української мови;
  • онлайн-ігри з вивчення української;
  • навчальні класи онлайн;
  • Friendly-чати підтримки.

Як зареєструватись на курс

Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Реєстрація та детальна інформація про курс – за посиланням.

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області. 

Нещодавно  в Одесі розгорівся ще один мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.

Також одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова отримала штраф через порушення мовного закону. Дівчину це обурило й вона записала сторіз про "утиски" російськомовних в Україні.

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