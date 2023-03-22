Одесити можуть безплатно вивчати українську мову: як зареєструватись на курс

За проходження курсу дають відповідний сертифікат

Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 12-й курс з опанування української мови. Старт нового курсу — 3 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Кожен учасник курсу отримує:

щоденні завдання та навчальні матеріали;

поради психолога під час переходу;

розмовні клуби - очні та онлайн;

аудіо-, відеозаписи до уроків;

тести;

підбірки корисних джерел для поглиблення знань про граматику та лексику української мови;

онлайн-ігри з вивчення української;

навчальні класи онлайн;

Friendly-чати підтримки.

Як зареєструватись на курс

Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Реєстрація та детальна інформація про курс – за посиланням.

Нагадаємо, протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення мовного закону. З них понад 60 від мешканців Одеської області.

Нещодавно в Одесі розгорівся ще один мовний скандал. Жінка висміяла персонал за українську мову і сказала, що так розмовляє тільки "колхоз". Подробиці читайте в матеріалі.

Також одеська блогерка та візажистка Руслана Броннікова отримала штраф через порушення мовного закону. Дівчину це обурило й вона записала сторіз про "утиски" російськомовних в Україні.