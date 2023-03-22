Одесситы могут бесплатно изучать украинский язык: как зарегистрироваться на курс
Всеукраинский проект "Єдині" открывает регистрацию участников на 12-й курс по овладению украинским языком. Старт нового курса — 3 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Каждый участник курса получает:
- ежедневные задания и учебные материалы;
- советы психолога при переходе;
- разговорные клубы — очные и онлайн;
- аудио-, видеозаписи к урокам;
- тесты;
- подборки полезных источников для углубления знаний о грамматике и лексике украинского языка;
- онлайн-игры по изучению украинского;
- обучающие классы онлайн;
- Friendly-чат поддержки.
Как зарегистрироваться на курс
Научиться можно абсолютно бесплатно, присоединиться может любой желающий из любой точки мира. Регистрация и подробная информация о курсе — по ссылке.
Напомним, в течение января-февраля 2023 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.
Недавно в Одессе разгорелся еще один речевой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Подробности читайте в материале.
Также одесская блогерша и визажистка Руслана Бронникова получила штраф из-за нарушения языкового закона. Девушку это возмутило, и она записала сториз о "притеснениях" русскоязычных в Украине.