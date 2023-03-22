Одесситы могут бесплатно изучать украинский язык: как зарегистрироваться на курс

По прохождению курса дают соответствующий сертификат

Всеукраинский проект "Єдині" открывает регистрацию участников на 12-й курс по овладению украинским языком. Старт нового курса — 3 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Каждый участник курса получает:

ежедневные задания и учебные материалы;

советы психолога при переходе;

разговорные клубы — очные и онлайн;

аудио-, видеозаписи к урокам;

тесты;

подборки полезных источников для углубления знаний о грамматике и лексике украинского языка;

онлайн-игры по изучению украинского;

обучающие классы онлайн;

Friendly-чат поддержки.

Как зарегистрироваться на курс

Научиться можно абсолютно бесплатно, присоединиться может любой желающий из любой точки мира. Регистрация и подробная информация о курсе — по ссылке.

Напомним, в течение января-февраля 2023 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

Недавно в Одессе разгорелся еще один речевой скандал. Женщина высмеяла персонал за украинский язык и сказала, что так говорит только "колхоз". Подробности читайте в материале.

Также одесская блогерша и визажистка Руслана Бронникова получила штраф из-за нарушения языкового закона. Девушку это возмутило, и она записала сториз о "притеснениях" русскоязычных в Украине.