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Одесити можуть залишитися без доплати до пенсій — кому не нарахують надбавку

12 травня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити можуть залишитися без доплати до пенсій — кому не нарахують надбавку
Жінка нюхає квіти сакури. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Літні люди Одеси можуть залишитися без додаткових надбавок до пенсійних виплат через нові обмеження. Йдеться про доплати за віком, багатьом їх скоротять.

Про це повідомляє "24 Канал".

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Яка зараз є доплата

Зараз, українські пенсіонери, які перейшли в категорію 70+ років, мають право на отримання додаткових надбавок до своїх пенсійних виплат за віком, а саме:

  • від 70 до 74 років — додатково 300 гривень на місяць
  • від 75 до 79 років — 456 гривень на місяць
  • від 80 років — 570 гривень на місяць.

Хто не залишиться без добавок

Однак за новими правилами, щоб мати право на отримання додаткових надбавок, розмір щомісячної пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340 гривень. Таким чином, пенсіонери, чиї щомісячні виплати перевищують зазначену суму, не можуть отримувати додаткові гроші за віком.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Одесі роботодавці будуть перераховувати частину зарплати працівника на його пенсію. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради.

Також ми писали, що українським пенсіонерам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують виплачувати пенсію на поточний рахунок. Проте для тих, хто отримував пенсію через Укрпошту, існують інші процедури та вимоги.

Додамо, тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.

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