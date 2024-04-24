Заробітна платня Труханова стане ще більше — подробиці

Міський голова Одеси буде отримувати більшу заробітну плату. Фото: УНІАН

Міському голові Одеси Геннадію Труханову підвищать зарплату завдяки встановленню надбавок та премій. Відповідне рішення підтримали депутати на сесії.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання Одеської міської ради.

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Підвищення премій

У проєкті рішення, оприлюдненому на сайті міської ради, міському голові Одеси Геннадію Труханову пропонується збільшити розмір виплат. А саме надати надбавку у розмірі 50% його посадового оклад та премію, яка складатиме 120% від посадового окладу та надбавок.

Також передбачено можливість преміювання заступників мера та секретаря міської ради, не перевищуючи розміру премії 150% від їх посадового окладу з урахуванням різних надбавок та інших обов'язкових виплат. Геннадій Труханов та секретар міськради відмовилися голосувати через конфлікт інтересів, але рішення про перегляд оплати праці міського голови та його заступників було підтримане 45 обранцями.

Більше про доходи

Нагадаємо, що міський голова Одеси Геннадій Труханов оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Мер Одеси отримав доходи від різних джерел, зокрема, він вказав заробітну плату у розмірі 293 169 гривень, дохід від оренди у сумі 388 386 гривень, а також пенсію матері — 63 572 гривень.

Також ми писали, що заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський оприлюднив статки. У рік повномасштабного вторгнення Росії дружина посадовця придбала дві квартири в Греції, а сам чиновник став власником Audi SQ7.