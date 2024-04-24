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Заработная плата Труханова станет еще больше — подробности

24 апреля 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Заработная плата Труханова станет еще больше — подробности
Мэр Одессы будет получать большую заработную плату. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Городскому председателю Одессы Геннадию Труханову повысят зарплату благодаря установлению надбавок и премий. Соответствующее решение было поддержано депутатами на сессии.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания Одесского городского совета.
 

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Повышение премий

В проекте решения, обнародованном на сайте городского совета, городскому председателю Одессы Геннадию Труханову предлагается увеличить размер выплат. А именно предоставить надбавку в размере 50% должностного оклада и премию, которая будет составлять 120% от должностного оклада и надбавок.

Также предусмотрена возможность премирования заместителей мэра и секретаря городского совета, не превышая размер премии 150% от их должностного оклада с учетом различных надбавок и других обязательных выплат. Геннадий Труханов и секретарь горсовета отказались голосовать из-за конфликта интересов, но решение о пересмотре оплаты труда городского головы и его заместителей было поддержано 45 избранниками.

Больше о доходах

Напомним, что городской голова Одессы Геннадий Труханов обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Мэр Одессы получил доходы от разных источников, в частности он указал заработную плату в размере 293 169 гривен, доход от аренды в сумме 388 386 гривен, а также пенсию матери — 63 572 гривен.

Также мы писали, что заместитель председателя Одесского областного совета Александр Урбанский обнародовал состояние. В год полномасштабного вторжения России супруга чиновника приобрела две квартиры в Греции, а сам чиновник стал владельцем Audi SQ7.

Одесса
выплаты
премия
Геннадий Труханов
Одесская область
местные депутаты
Одесская ОГА
Новости Одессы
зарплата

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