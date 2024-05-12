Одесситы могут остаться без доплаты к пенсиям — кому не начислят надбавку

Женщина нюхает цветы сакуры. Фото: Новини.LIVE

Старики Одессы могут остаться без дополнительных надбавок к пенсионным выплатам из-за новых ограничений. Речь идет о доплатах по возрасту, многим их сократят.

Об этом сообщает "24 Канал".

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Какая сейчас есть доплата

Сейчас украинские пенсионеры, перешедшие в категорию 70+ лет, имеют право на получение дополнительных надбавок к своим пенсионным выплатам по возрасту, а именно:

от 70 до 74 лет — дополнительно 300 гривен в месяц

от 75 до 79 лет — 456 гривен в месяц

от 80 лет — 570 гривен в месяц.

Кто не останется без добавок

Однако по новым правилам, чтобы иметь право на получение дополнительных надбавок, размер ежемесячной пенсионной выплаты не должен превышать 10 340 гривен. Таким образом, пенсионеры, ежемесячные выплаты которых превышают указанную сумму, не могут получать дополнительные деньги по возрасту.

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Напомним, в Одессе работодатели будут перечислять часть зарплаты работника на его пенсию. Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады.

Также мы писали, что оставшимся украинским пенсионерам на временно оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года продолжают выплачивать пенсию на текущий счет. Однако для тех, кто получал пенсию по Укрпочте, существуют другие процедуры и требования.

Добавим, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.