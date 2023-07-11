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Одесити отримали матеріальну допомогу після ворожих атак

11 липня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесити отримали матеріальну допомогу після ворожих атак
Зруйнована будівля внаслідок атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В червні Пересипський, Приморський та Хаджибейський райони Одеси зазнали ворожої атаки. Це призвело до загибелі людей, поранень та пошкоджень житлових будинків. Одеська міська рада ухвалила рішення 22 червня 2023 року про виділення коштів з бюджету Одеської міської територіальної громади на відновлення постраждалих житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Станом на 11 липня Департамент фінансів перерахував необхідні кошти для надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Одеси, чиє житло постраждало від збройної агресії Російської Федерації проти України. Ці кошти були передані районним адміністраціям Одеської міської ради.

Загалом станом на сьогодні районними адміністраціями було перераховано матеріальну допомогу 360 постраждалим особам.

Розподіл коштів був таким:

  • Хаджибейський район: 1 081,5 тис. грн (69 осіб)
  • Приморський район: 2 882,4 тис. грн (60 осіб)
  • Пересипський район: 7 084,1 тис. грн (231 особа)

Також з бюджету Одеської міської територіальної громади були профінансовані витрати на поховання п'яти загиблих від ракетного удару на суму 297,1 тис. грн. Крім того, була надана матеріальна допомога двом постраждалим (у важкому стані) від ракетного удару у розмірі по 100,0 тис. грн.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня РФ вдалася до чергової повітряної атаки по Україні. На Одещині внаслідок ворожого нападу зросла кількість загиблих. 

Троє загиблих внаслідок російської атаки "шахедами" в Одесі були переселенцями. Уламки влучили у дитячий майданчик спального району міста.  

За фактом масованої атаки дронами та ракетами по Одещині, що призвела до загибелі та травмування людей, розпочато розслідування. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

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