Одесситы получили материальную помощь после вражеских атак

Разрушено здание в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В июне Пересыпский, Приморский и Хаджибейский районы Одессы подверглись вражеской атаке. Это привело к гибели людей, ранениям и повреждениям жилых домов. Одесский городской совет принял решение 22 июня 2023 о выделении средств из бюджета Одесской городской территориальной громады на восстановление пострадавших жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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На 11 июля Департамент финансов перечислил необходимые средства для предоставления адресной материальной помощи жителям города Одессы, чье жилье пострадало от вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Эти средства переданы районным администрациям Одесского городского совета.

В целом, по состоянию на сегодняшний день, районными администрациями была перечислена материальная помощь 360 пострадавшим лицам.

Распределение средств было следующим:

Хаджибейский район: 1 081,5 тыс. грн (69 человек)

Приморский район: 2 882,4 тыс. грн (60 человек)

Пересыпский район: 7 084,1 тыс. грн (231 человек)

Также из бюджета Одесского городского территориального общества были профинансированы расходы на захоронение 5 погибших от ракетного удара на сумму 297,1 тыс. грн. Кроме того, была оказана материальная помощь двум пострадавшим (в тяжелом состоянии) от ракетного удара в размере 100,0 тыс. грн.

Напомним, в ночь на 10 июня РФ прибегла к очередной воздушной атаке по Украине. В Одесской области в результате вражеского обстрела возросло число погибших.

Трое погибших в результате российской атаки "шахедами" в Одессе были переселенцами. Обломки попали в детскую площадку спального района города.

По факту массированной атаки дронами и ракетами по Одесчине, повлекшей гибель и травмирование людей, начато расследование. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.