Одеські військові зафільмували ДТП автівок росіян на фронті

Окупанти з автівками. Фото: ТСН

Одеські опаретори дронів зафільмували ДТП військових автівок РФ у прифронтовій зоні. Машини зіштовхнулися та перегорнулися на дорозі, без жодної участі БпЛа ЗСУ.

Відео з кадрами ДТП поділилися бійці 39-ї окремої бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти ВМС ЗС України.

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На відео, які зняли з розвідувального дрона бійці 39-ї окремої бригади берегової оборони можна побачити російські вантажівки, які їдуть по окупованій ториторії. Раптово одна з машин ледь не злетіла в кювет. Але водій не розрахував нерівностей просілкової дороги, різко здав ліворуч та штовхнув сусідню машину. В результаті обидві автівки перегорнулися.

"Наввипередки до групового самогубства. Наша щира порада окупантам — не зупиняйтеся! У досягненні цієї мети завжди допоможемо!", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину. А також про те, чому РФ ховає літаки в ангарах.