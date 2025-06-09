Одеські військові зафільмували ДТП автівок росіян на фронті

Одесити показали, як росіяни знищують власну техніку
Одеські опаретори дронів зафільмували ДТП військових автівок РФ у прифронтовій зоні. Машини зіштовхнулися та перегорнулися на дорозі, без жодної участі БпЛа ЗСУ.
Відео з кадрами ДТП поділилися бійці 39-ї окремої бригади берегової оборони 30 корпусу морської піхоти ВМС ЗС України.
Подробиці ДТП
На відео, які зняли з розвідувального дрона бійці 39-ї окремої бригади берегової оборони можна побачити російські вантажівки, які їдуть по окупованій ториторії. Раптово одна з машин ледь не злетіла в кювет. Але водій не розрахував нерівностей просілкової дороги, різко здав ліворуч та штовхнув сусідню машину. В результаті обидві автівки перегорнулися.
"Наввипередки до групового самогубства. Наша щира порада окупантам — не зупиняйтеся! У досягненні цієї мети завжди допоможемо!", — йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ перекидає військову техніку з Криму на Сумщину. А також про те, чому РФ ховає літаки в ангарах.
Читайте Новини.LIVE!