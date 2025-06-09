Одесские военные сняли ДТП автомобилей россиян на фронте

Оккупанты с автомобилями. Фото: ТСН

Одесские опареторы дронов сняли ДТП военных автомобилей РФ в прифронтовой зоне. Машины столкнулись и перевернулись на дороге, без всякого участия БпЛа ВСУ.

Видео с кадрами ДТП поделились бойцы 39-й отдельной бригады береговой обороны 30 корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины.

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Подробности ДТП

На видео, которые сняли с разведывательного дрона бойцы 39-й отдельной бригады береговой обороны можно увидеть российские грузовики, которые едут по оккупированной территории. Внезапно одна из машин едва не слетела в кювет. Но водитель не рассчитал неровностей проселочной дороги, резко сдал налево и толкнул соседний автомобиль. В результате оба транспортных средства перевернулись.

"Наперегонки до группового самоубийства. Наш искренний совет оккупантам — не останавливайтесь! В достижении этой цели всегда поможем!", — говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ перебрасывает военную технику из Крыма на Сумщину. А также о том, почему РФ прячет самолеты в ангарах.