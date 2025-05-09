Готувати цивільне населення до війни треба було раніше - Братчук з Одеси

Підготовка ТРО. фото ілюстративне: 114 окрема бригада Сил ТрО

Цивільне населення України будуть готувати до спротиву ворогу у разі необхідності. На думку військових такі заходи необхідно було впроваджувати раніше та робити упор на тактичну медицину.

Про це розповів речник української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Підготовка населення

В Українській добровольчій армії вважають, що готувати цивільних до спротиву необхідно було раніше. Особливо це стосується тактичної медицини, оскільки такі навички допомагають людям вижити у різних ситуаціях під час війни.

"Погано що ми і наше суспільство доходимо до цього вже під час повномасштабного вторгнення. Це треба було робити як мінімум з 14-го року. Готувати практично всіх, без винятку. Для когось це питання виживання, а для когось — реагування на ті виклики, які перед нами стоять", — каже речник української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук також зазначив, що заходи з підготовки цивільного населення до спротиву давно впроваджують у багатьох країнах світу, зокрема і в європейських.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Крим перетворився на мішень. А також про те, чому росіяни біжать з окупованого півострова.