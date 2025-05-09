Готовить гражданское население к войне надо было раньше - Братчук из Одессы

Подготовка ТРО. фото иллюстративное: 114 отдельная бригада Сил ТрО

Гражданское население Украины будут готовить к сопротивлению врагу в случае необходимости. По мнению военных, такие меры необходимо было внедрять раньше и делать упор на тактическую медицину.

Об этом рассказал спикер украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

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Подготовка населения

В Украинской добровольческой армии считают, что готовить гражданских к сопротивлению необходимо было раньше. Особенно это касается тактической медицины, поскольку такие навыки помогают людям выжить в различных ситуациях во время войны.

"Плохо что мы и наше общество доходим до этого уже во время полномасштабного вторжения. Это надо было делать как минимум с 14-го года. Готовить практически всех, без исключения. Для кого-то это вопрос выживания, а для кого-то — реагирование на те вызовы, которые перед нами стоят", — говорит спикер украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук также отметил, что меры по подготовке гражданского населения к сопротивлению давно внедряют во многих странах мира, в том числе и в европейских.

Напомним, недавно мы писали о том, что Крым превратился в мишень. А также о том, почему россияне бегут с оккупированного полуострова.