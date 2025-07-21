Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику

Відключення світла в Одесі — які адреси
Сьогодні, 21 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Гранатна, 1-16/б,
- Г. Михайленко 18-51,
- О. Вадатурського, 79-131,
- Й. Прибіка, 7-28, 28а,б,
- Столярського 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садова,
- Велика Садова,
- Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецька,
- Каменярів,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- Кінноармійська, 1,1а,
- О. Кошиця,
- Мала Садова,
- Маріупольська,
- Наклона,17/1,
- Похила,
- Республіканська,
- Світла, 1,
- Хаджибейська дорога,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,
- 1-й, 3-й пров. Керченський,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- вул. Українки Лесі, 11,11А, 10,12,20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18:00-20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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