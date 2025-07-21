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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — які адреси

Відключення світла в Одесі — які адреси

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 10:07
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 21 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Гранатна, 1-16/б,
  • Г. Михайленко 18-51,
  • О. Вадатурського, 79-131,
  • Й. Прибіка, 7-28, 28а,б,
  • Столярського 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
  • Садова,
  • Велика Садова,
  • Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецька,  
  • Каменярів,  
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • О. Кошиця,
  • Мала Садова,
  • Маріупольська,
  • Наклона,17/1,
  • Похила,
  • Республіканська,  
  • Світла, 1,
  • Хаджибейська дорога,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,
  • 1-й, 3-й пров. Керченський,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • вул. Українки Лесі, 11,11А, 10,12,20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52. 

Роботи до 18:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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