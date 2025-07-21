Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 21 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Гранатна, 1-16/б,

Г. Михайленко 18-51,

О. Вадатурського, 79-131,

Й. Прибіка, 7-28, 28а,б,

Столярського 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12,1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садова,

Велика Садова,

Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Донецька,

Каменярів,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

Кінноармійська, 1,1а,

О. Кошиця,

Мала Садова,

Маріупольська,

Наклона,17/1,

Похила,

Республіканська,

Світла, 1,

Хаджибейська дорога,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,

1-й, 3-й пров. Керченський,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

вул. Українки Лесі, 11,11А, 10,12,20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18:00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.