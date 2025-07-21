Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество

Отключения света в Одессе — какие адреса
Сегодня, 21 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Гранатная, 1-16/б,
- Г. Михайленко 18-51,
- А. Вадатурского, 79-131,
- И. Прибика, 7-28, 28а,б,
- Столярского 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,
- Садовая,
- Большая Садовая,
- Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая,
- Каменяров,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Наклонная, 17/1,
- Наклонная,
- Республиканская,
- Светлая, 1,
- Хаджибейская дорога,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- Николаевская дорога, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- 1-й, 3-й переулок Керченский,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 11,11А, 10,12,20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 18:00-20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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