Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 21 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Гранатная, 1-16/б,

Г. Михайленко 18-51,

А. Вадатурского, 79-131,

И. Прибика, 7-28, 28а,б,

Столярского 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12,1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а,

Садовая,

Большая Садовая,

Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Донецкая,

Каменяров,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица,

Малая Садовая,

Мариупольская,

Наклонная, 17/1,

Наклонная,

Республиканская,

Светлая, 1,

Хаджибейская дорога,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

Николаевская дорога, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,

1-й, 3-й переулок Керченский,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

ул. Украинки Леси, 11,11А, 10,12,20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18:00-20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.