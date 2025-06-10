Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить електрику

Ремонт на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 10 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Кастуся Калиновського, 24,30,

Ак. Вернадського, 18-51,

І. Іванова, 2, Китобійна, 3-92,

Крутоярська, 21,

Купріна,50-54,

Педагогічна, 21,

Планетна,38а,38б,

Проектуєма, 1/2/1, 1/корп.15,

Сухолиманська,

Чернігівська,

С. Шелухина, 1-3 (з корпусами), 23-27,

Дружний 2-а лінія, 48,51,

Дружний 3-я лінія, 18в, 30, 35,

пров. Климовича, 2-8,

пров. 2-й Китобійний, 1-18,

пров. Чехівського,

пров. Кричевського,

пров. Чубинського,

пров.Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,

пров. Каберне, 1/3,4,

пров. Слави, 4-10,

пров. Чернігівський.

Роботи до 18:00-20:00.

Північний РЕМ:

Метизна,

Килимова,

Гобеленова,

Фахова,

Бондарна, 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9а

Пересипська,

Аграрна, 1-21,

Балтська дорога,

В. Кирилова,

Велика Садова,

Вікандера і Ларсена,

Глаубермана,

Головна,

Горбиста, 1- 15,

Дзвінка,

Долинська,

Донецька,

Жевахова,

Жевахова гора,

Закарпатська,

Кавказька,

Капітана Кузнєцова,

Кар’єрна,

Каришковського,

Керченська,

Кишинівська,

Кінноармійська, 1,1а,

О. Кошиця,

Локомотивна, 1-27,

Лютнева,

Мала Садова,

Маріупольська,

Миколаївська дорога, 168, 257-263а,

Болобочана, 4а,

Наклона, 17/1,

Південна дорога,

Посівна, Похила,

Прокатна,

Ринкова, 7,

Флотська,

Чайкова,

Шептицького, 1-5,

Штильова,

пл. Мічурина,

пров. з 1 по 13-й Чорноморський,

пров. з 1-о по 8-й Балтський,

пров. Технарський,

пров. Арковий,

пров. Паркетний,

пров. Корковий,

пров. Кодимський,

пров. Анкерний,

пров. Бейтельсбахера,

пров. Меблевий,

пров. Волтона,

пров. 1-3-й Дунаєвський,

пров. 1-3-й Керченський,

пров. 1-й, 2-й Лютневий,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,

пров. О. Андрійця, 1-7,

пров. Асєєва,

пров. Баркасний, 1-4,

пров. Векслера, 1,

пров. В. Діхтієвського,

пров. Кавказький,

пров. Квантовий,

пров. І.Кисельова,

пров. Б, Кифоренка,

пров. Навігаційний,

пров. Неплія, 1-12,

пров. Одеський, 3-7,

пров. О. Пресича, 2-10,

пров. Савранський, 3-11,

пров. О. Стороженка, 2-10,

пров. В. Терещенка, 7, 13А,

пров. Українки Лесі, 10-20,

просп. Князя В. Великого, 52,

Скаржинського.

Роботи до 18:00-19:00.

Центральний РЕМ:

Аеродромна, 1,

Ангарська, 1-37,

М.Аркаса,

Балківська, 177-183,

Бахчева, Братська,3-14,

Героїв Зміїного,

Горизонтальна, 1-19, 4-50,

Дальницька,

Д. Іванова,

Дунайська, 2-36,

Зернова,

Злакова,

Ізмаїльська, 1-11,

Колонтаївська, 9-39,

Курганна,

Локальна, 1-15,

М’ясоїдівська,13, 20-26,

Магістральна,

Майстрова, 39-47,

Макова,

Мечникова, 4, 70,

Мигдальна, 4,

Леонтовича,

Михайлівська, 17,

Нескучна,1-13,

Огородня, 101,

Озерна, 1-13,

Олешківська,

Острозька,

Патріотична,

Петра Лещенка,

Південна,

Північна,

Прохоровська,

Різовська,

Розумовського, 13-27,

Садиковська,37,

Санітарна,

Середня, 1-17,

Сонячна, 4,

В. Сосюри,

Степова,

Тираспільська,

Учнівська Черкаська,

Чумацька,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Амурський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,

Лазурний,

пров. 1-й Східчастий, 2-16,

пров. Банний, 2,

пров. Кінбурнський, 3-9,4-8,

пров. Виноградний, 23,

пров. Гусака-Гусаченка,

пров. Маковий, 2-12,

пров. Північний, 33а- 47,

Проточний, 1-15,

пров. Чернівецький, 1-19, 2-20,

пров. Хотинський,

сквер Д. Дорошенка, 1,

шосе Тираспольське, 39/41-115.

Роботи до 17:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.