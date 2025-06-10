Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить електрику

Одесити сьогодні будуть без світла — кому відключать
Сьогодні, 10 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
- Кастуся Калиновського, 24,30,
- Ак. Вернадського, 18-51,
- І. Іванова, 2, Китобійна, 3-92,
- Крутоярська, 21,
- Купріна,50-54,
- Педагогічна, 21,
- Планетна,38а,38б,
- Проектуєма, 1/2/1, 1/корп.15,
- Сухолиманська,
- Чернігівська,
- С. Шелухина, 1-3 (з корпусами), 23-27,
- Дружний 2-а лінія, 48,51,
- Дружний 3-я лінія, 18в, 30, 35,
- пров. Климовича, 2-8,
- пров. 2-й Китобійний, 1-18,
- пров. Чехівського,
- пров. Кричевського,
- пров. Чубинського,
- пров.Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
- пров. Каберне, 1/3,4,
- пров. Слави, 4-10,
- пров. Чернігівський.
Роботи до 18:00-20:00.
Північний РЕМ:
- Метизна,
- Килимова,
- Гобеленова,
- Фахова,
- Бондарна, 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9а
- Пересипська,
- Аграрна, 1-21,
- Балтська дорога,
- В. Кирилова,
- Велика Садова,
- Вікандера і Ларсена,
- Глаубермана,
- Головна,
- Горбиста, 1- 15,
- Дзвінка,
- Долинська,
- Донецька,
- Жевахова,
- Жевахова гора,
- Закарпатська,
- Кавказька,
- Капітана Кузнєцова,
- Кар’єрна,
- Каришковського,
- Керченська,
- Кишинівська,
- Кінноармійська, 1,1а,
- О. Кошиця,
- Локомотивна, 1-27,
- Лютнева,
- Мала Садова,
- Маріупольська,
- Миколаївська дорога, 168, 257-263а,
- Болобочана, 4а,
- Наклона, 17/1,
- Південна дорога,
- Посівна, Похила,
- Прокатна,
- Ринкова, 7,
- Флотська,
- Чайкова,
- Шептицького, 1-5,
- Штильова,
- пл. Мічурина,
- пров. з 1 по 13-й Чорноморський,
- пров. з 1-о по 8-й Балтський,
- пров. Технарський,
- пров. Арковий,
- пров. Паркетний,
- пров. Корковий,
- пров. Кодимський,
- пров. Анкерний,
- пров. Бейтельсбахера,
- пров. Меблевий,
- пров. Волтона,
- пров. 1-3-й Дунаєвський,
- пров. 1-3-й Керченський,
- пров. 1-й, 2-й Лютневий,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
- пров. О. Андрійця, 1-7,
- пров. Асєєва,
- пров. Баркасний, 1-4,
- пров. Векслера, 1,
- пров. В. Діхтієвського,
- пров. Кавказький,
- пров. Квантовий,
- пров. І.Кисельова,
- пров. Б, Кифоренка,
- пров. Навігаційний,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Одеський, 3-7,
- пров. О. Пресича, 2-10,
- пров. Савранський, 3-11,
- пров. О. Стороженка, 2-10,
- пров. В. Терещенка, 7, 13А,
- пров. Українки Лесі, 10-20,
- просп. Князя В. Великого, 52,
- Скаржинського.
Роботи до 18:00-19:00.
Центральний РЕМ:
- Аеродромна, 1,
- Ангарська, 1-37,
- М.Аркаса,
- Балківська, 177-183,
- Бахчева, Братська,3-14,
- Героїв Зміїного,
- Горизонтальна, 1-19, 4-50,
- Дальницька,
- Д. Іванова,
- Дунайська, 2-36,
- Зернова,
- Злакова,
- Ізмаїльська, 1-11,
- Колонтаївська, 9-39,
- Курганна,
- Локальна, 1-15,
- М’ясоїдівська,13, 20-26,
- Магістральна,
- Майстрова, 39-47,
- Макова,
- Мечникова, 4, 70,
- Мигдальна, 4,
- Леонтовича,
- Михайлівська, 17,
- Нескучна,1-13,
- Огородня, 101,
- Озерна, 1-13,
- Олешківська,
- Острозька,
- Патріотична,
- Петра Лещенка,
- Південна,
- Північна,
- Прохоровська,
- Різовська,
- Розумовського, 13-27,
- Садиковська,37,
- Санітарна,
- Середня, 1-17,
- Сонячна, 4,
- В. Сосюри,
- Степова,
- Тираспільська,
- Учнівська Черкаська,
- Чумацька,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Амурський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,
- Лазурний,
- пров. 1-й Східчастий, 2-16,
- пров. Банний, 2,
- пров. Кінбурнський, 3-9,4-8,
- пров. Виноградний, 23,
- пров. Гусака-Гусаченка,
- пров. Маковий, 2-12,
- пров. Північний, 33а- 47,
- Проточний, 1-15,
- пров. Чернівецький, 1-19, 2-20,
- пров. Хотинський,
- сквер Д. Дорошенка, 1,
- шосе Тираспольське, 39/41-115.
Роботи до 17:00-19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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