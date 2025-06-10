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Головна Одеса Одесити сьогодні будуть без світла — кому відключать

Одесити сьогодні будуть без світла — кому відключать

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 10:17
Масове відключення світла в Одесі - які адреси та коли ДТЕК відновить електрику
Ремонт на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 10 червня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

  • Кастуся Калиновського, 24,30,
  • Ак. Вернадського, 18-51,  
  • І. Іванова, 2, Китобійна, 3-92,
  • Крутоярська, 21, 
  • Купріна,50-54,
  • Педагогічна, 21, 
  • Планетна,38а,38б,
  • Проектуєма, 1/2/1, 1/корп.15,
  • Сухолиманська,
  • Чернігівська,
  • С. Шелухина, 1-3 (з корпусами), 23-27,  
  • Дружний 2-а лінія, 48,51,
  • Дружний 3-я лінія, 18в, 30, 35,
  • пров. Климовича, 2-8,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-18,
  • пров. Чехівського,
  • пров. Кричевського,
  •  пров. Чубинського,
  •  пров.Іванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
  • пров. Каберне, 1/3,4,
  • пров. Слави, 4-10,
  • пров. Чернігівський.

Роботи до 18:00-20:00.

Північний РЕМ:

  • Метизна,
  • Килимова,
  • Гобеленова,
  • Фахова,
  • Бондарна, 2-а лінія на житловому масиві, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садова, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9а
  • Пересипська,
  • Аграрна, 1-21,
  • Балтська дорога,
  • В. Кирилова,
  • Велика Садова,
  • Вікандера і Ларсена,
  • Глаубермана,
  • Головна,  
  • Горбиста, 1- 15,
  • Дзвінка,
  • Долинська,
  • Донецька,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора,
  • Закарпатська,
  • Кавказька,
  • Капітана Кузнєцова,
  • Кар’єрна,
  • Каришковського,
  • Керченська,
  • Кишинівська,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • О. Кошиця,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Лютнева,
  • Мала Садова,
  • Маріупольська,
  • Миколаївська дорога, 168, 257-263а,
  • Болобочана, 4а,
  • Наклона, 17/1,
  • Південна дорога,
  • Посівна, Похила,
  • Прокатна,
  • Ринкова, 7,
  • Флотська,
  • Чайкова,
  • Шептицького, 1-5,
  • Штильова,
  • пл. Мічурина,
  • пров. з 1 по 13-й Чорноморський,
  • пров. з 1-о по 8-й Балтський,
  • пров. Технарський,
  • пров. Арковий,
  • пров. Паркетний,
  • пров. Корковий,
  • пров. Кодимський,
  • пров. Анкерний,
  • пров. Бейтельсбахера,
  • пров. Меблевий,
  • пров. Волтона,
  • пров. 1-3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-3-й Керченський,
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
  • пров. О. Андрійця, 1-7,
  • пров. Асєєва,
  • пров. Баркасний, 1-4,
  • пров. Векслера, 1,
  • пров. В. Діхтієвського,
  • пров. Кавказький,
  • пров. Квантовий,
  • пров. І.Кисельова,
  • пров. Б, Кифоренка,
  • пров. Навігаційний,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пров. О. Пресича, 2-10,
  • пров. Савранський, 3-11,
  • пров. О. Стороженка, 2-10,
  • пров. В. Терещенка, 7, 13А,
  • пров. Українки Лесі, 10-20,
  • просп. Князя В. Великого, 52,
  • Скаржинського.

Роботи до 18:00-19:00.

Центральний РЕМ:

  • Аеродромна, 1,
  • Ангарська, 1-37,
  • М.Аркаса,
  • Балківська, 177-183,
  • Бахчева, Братська,3-14,
  • Героїв Зміїного,
  • Горизонтальна, 1-19, 4-50,
  • Дальницька,
  • Д. Іванова,
  • Дунайська, 2-36,
  • Зернова,
  • Злакова,
  • Ізмаїльська, 1-11,
  • Колонтаївська, 9-39,
  • Курганна,
  • Локальна, 1-15,
  • М’ясоїдівська,13, 20-26,
  • Магістральна,
  • Майстрова, 39-47,
  • Макова,
  •  Мечникова, 4, 70,
  • Мигдальна, 4,  
  • Леонтовича,
  • Михайлівська, 17,
  • Нескучна,1-13,
  • Огородня, 101,
  • Озерна, 1-13,
  • Олешківська,
  • Острозька,
  • Патріотична,
  • Петра Лещенка,
  • Південна,
  • Північна,
  • Прохоровська,
  • Різовська,
  • Розумовського, 13-27,
  • Садиковська,37,
  • Санітарна,
  • Середня, 1-17,
  • Сонячна, 4,
  • В. Сосюри,
  • Степова,
  • Тираспільська,
  • Учнівська Черкаська,
  • Чумацька,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Амурський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,
  • Лазурний,
  • пров. 1-й Східчастий, 2-16,
  •  пров. Банний, 2,
  • пров. Кінбурнський, 3-9,4-8,
  • пров. Виноградний, 23,
  • пров. Гусака-Гусаченка,
  • пров. Маковий, 2-12,
  • пров. Північний, 33а- 47,
  • Проточний, 1-15,
  • пров. Чернівецький, 1-19, 2-20,
  • пров. Хотинський,
  • сквер Д. Дорошенка, 1,
  • шосе Тираспольське, 39/41-115.

Роботи  до 17:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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