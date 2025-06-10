Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество

Одесситы сегодня будут без света — кому отключат
Сегодня, 10 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
- Кастуся Калиновского, 24,30,
- Ак. Вернадского, 18-51,
- И. Иванова, 2, Китобойная, 3-92,
- Крутоярская, 21,
- Куприна, 50-54,
- Педагогическая, 21,
- Планетная, 38а, 38б,
- Проектируемая, 1/2/1, 1/корп.15,
- Сухолиманская,
- Черниговская,
- С. Шелухина, 1-3 (с корпусами), 23-27,
- Дружный 2-я линия, 48,51,
- Дружный 3-я линия, 18в, 30, 35,
- переулок Климовича, 2-8,
- переулок 2-й Китобойный, 1-18,
- переулок Чеховского,
- переулок Кричевского,
- переулок Чубинского,
- переулок Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
- переулок Каберне, 1/3,4,
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский.
Работы до 18:00-20:00.
Северный РЭС:
- Метизная,
- Ковровая,
- Гобеленова,
- Профессиональная,
- Бондарная, 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садовая, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9а
- Пересыпская,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога,
- В. Кириллова,
- Большая Садовая,
- Викандера и Ларсена,
- Глаубермана,
- Главная,
- Горбистая, 1-15,
- Дзвинка,
- Долинская,
- Донецкая,
- Жевахова,
- Жевахова гора,
- Закарпатская,
- Кавказская,
- Капитана Кузнецова,
- Карьерная,
- Каришковского,
- Керченская,
- Кишиневская,
- Конноармейская, 1,1а,
- О. Кошица,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская,
- Малая Садовая,
- Мариупольская,
- Николаевская дорога, 168, 257-263а,
- Болобочана, 4а,
- Наклона, 17/1,
- Южная дорога,
- Посевная, Наклонная,
- Прокатная,
- Рыночная, 7,
- Флотская,
- Чайковая,
- Шептицкого, 1-5,
- Штилевая,
- пл. Мичурина,
- переулок с 1 по 13-й Черноморский,
- переулок с 1-го по 8-й Балтский,
- переулок Технарский,
- переулок Арковый,
- переулок Паркетный,
- переулок Корковый,
- переулок Кодымский,
- переулок Анкерный,
- переулок Бейтельсбахера,
- переулок Мебельный,
- переулок Волтона,
- переулок 1-3-й Дунаевский,
- переулок 1-3-й Керченский,
- переулок 1-й, 2-й Февральский,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- переулок А. Андрийца, 1-7,
- переулок Асеева,
- переулок Баркасный, 1-4,
- переулок Векслера, 1,
- переулок В. Дихтиевского,
- переулок Кавказский,
- переулок Квантовый,
- переулок И.Киселева,
- переулок Б, Кифоренко,
- переулок Навигационный,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок А. Пресича, 2-10,
- переулок Савранский, 3-11,
- переулок А. Стороженко, 2-10,
- переулок В. Терещенко, 7, 13А,
- переулок Украинки Леси, 10-20,
- просп. Князя В. Великого, 52,
- Скаржинского.
Работы до 18:00-19:00.
Центральный РЭС:
- Аэродромная, 1,
- Ангарская, 1-37,
- М.Аркаса,
- Балковская, 177-183,
- Бахчева, Братская, 3-14,
- Героев Змеиного,
- Горизонтальная, 1-19, 4-50,
- Дальницкая,
- Д. Иванова,
- Дунайская, 2-36,
- Зерновая,
- Злаковая,
- Измаильская, 1-11,
- Колонтаевская, 9-39,
- Курганная,
- Локальная, 1-15,
- Мясоедовская, 13, 20-26,
- Магистральная,
- Магистральная, 39-47,
- Маковая,
- Мечникова, 4, 70,
- Миндальная, 4,
- Леонтовича,
- Михайловская, 17,
- Нескучная, 1-13,
- Огородная, 101,
- Озерная, 1-13,
- Олешковская,
- Острожская,
- Патриотическая,
- Петра Лещенко,
- Южная,
- Северная,
- Прохоровская,
- Ризовская,
- Разумовского, 13-27,
- Садиковская, 37,
- Санитарная,
- Средняя, 1-17,
- Солнечная, 4,
- В. Сосюры,
- Степная,
- Тираспольская,
- Ученическая Черкасская,
- Чумацкая,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Амурский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,
- Лазурный,
- переулок 1-й Восточный, 2-16,
- переулок Банный, 2,
- переулок Кинбурнский, 3-9,4-8,
- переулок Виноградный, 23,
- переулок Гусака-Гусаченко,
- переулок Маковый, 2-12,
- переулок Северный, 33а- 47,
- Проточный, 1-15,
- переулок Черновицкий, 1-19, 2-20,
- Хотинский переулок,
- сквер Д. Дорошенко, 1,
- шоссе Тираспольское, 39/41-115.
Работы до 17:00-19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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