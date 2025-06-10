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Главная Одесса Одесситы сегодня будут без света — кому отключат

Одесситы сегодня будут без света — кому отключат

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Дата публикации 10 июня 2025 10:17
Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество
Ремонт на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 10 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

  • Кастуся Калиновского, 24,30,
  • Ак. Вернадского, 18-51,
  • И. Иванова, 2, Китобойная, 3-92,
  • Крутоярская, 21,
  • Куприна, 50-54,
  • Педагогическая, 21,
  • Планетная, 38а, 38б,
  • Проектируемая, 1/2/1, 1/корп.15,
  • Сухолиманская,
  • Черниговская,
  • С. Шелухина, 1-3 (с корпусами), 23-27,
  • Дружный 2-я линия, 48,51,
  • Дружный 3-я линия, 18в, 30, 35,
  • переулок Климовича, 2-8,
  • переулок 2-й Китобойный, 1-18,
  • переулок Чеховского,
  • переулок Кричевского,
  • переулок Чубинского,
  • переулок Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,
  • переулок Каберне, 1/3,4,
  • переулок Славы, 4-10,
  • переулок Черниговский.

Работы до 18:00-20:00.

Северный РЭС:

  • Метизная,
  • Ковровая,
  • Гобеленова,
  • Профессиональная,
  • Бондарная, 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
  • Садовая, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9а
  • Пересыпская,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога,
  • В. Кириллова,
  • Большая Садовая,
  • Викандера и Ларсена,
  • Глаубермана,
  • Главная,
  • Горбистая, 1-15,
  • Дзвинка,
  • Долинская,
  • Донецкая,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора,
  • Закарпатская,
  • Кавказская,
  • Капитана Кузнецова,
  • Карьерная,
  • Каришковского,
  • Керченская,
  • Кишиневская,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • О. Кошица,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская,
  • Малая Садовая,
  • Мариупольская,
  • Николаевская дорога, 168, 257-263а,
  • Болобочана, 4а,
  • Наклона, 17/1,
  • Южная дорога,
  • Посевная, Наклонная,
  • Прокатная,
  • Рыночная, 7,
  • Флотская,
  • Чайковая,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штилевая,
  • пл. Мичурина,
  • переулок с 1 по 13-й Черноморский,
  • переулок с 1-го по 8-й Балтский,
  • переулок Технарский,
  • переулок Арковый,
  • переулок Паркетный,
  • переулок Корковый,
  • переулок Кодымский,
  • переулок Анкерный,
  • переулок Бейтельсбахера,
  • переулок Мебельный,
  • переулок Волтона,
  • переулок 1-3-й Дунаевский,
  • переулок 1-3-й Керченский,
  • переулок 1-й, 2-й Февральский,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • переулок А. Андрийца, 1-7,
  • переулок Асеева,
  • переулок Баркасный, 1-4,
  • переулок Векслера, 1,
  • переулок В. Дихтиевского,
  • переулок Кавказский,
  • переулок Квантовый,
  • переулок И.Киселева,
  • переулок Б, Кифоренко,
  • переулок Навигационный,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок А. Пресича, 2-10,
  • переулок Савранский, 3-11,
  • переулок А. Стороженко, 2-10,
  • переулок В. Терещенко, 7, 13А,
  • переулок Украинки Леси, 10-20,
  • просп. Князя В. Великого, 52,
  • Скаржинского.

Работы до 18:00-19:00.

Центральный РЭС:

  • Аэродромная, 1,
  • Ангарская, 1-37,
  • М.Аркаса,
  • Балковская, 177-183,
  • Бахчева, Братская, 3-14,
  • Героев Змеиного,
  • Горизонтальная, 1-19, 4-50,
  • Дальницкая,
  • Д. Иванова,
  • Дунайская, 2-36,
  • Зерновая,
  • Злаковая,
  • Измаильская, 1-11,
  • Колонтаевская, 9-39,
  • Курганная,
  • Локальная, 1-15,
  • Мясоедовская, 13, 20-26,
  • Магистральная,
  • Магистральная, 39-47,
  • Маковая,
  • Мечникова, 4, 70,
  • Миндальная, 4,
  • Леонтовича,
  • Михайловская, 17,
  • Нескучная, 1-13,
  • Огородная, 101,
  • Озерная, 1-13,
  • Олешковская,
  • Острожская,
  • Патриотическая,
  • Петра Лещенко,
  • Южная,
  • Северная,
  • Прохоровская,
  • Ризовская,
  • Разумовского, 13-27,
  • Садиковская, 37,
  • Санитарная,
  • Средняя, 1-17,
  • Солнечная, 4,
  • В. Сосюры,
  • Степная,
  • Тираспольская,
  • Ученическая Черкасская,
  • Чумацкая,
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Амурский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,
  • Лазурный,
  • переулок 1-й Восточный, 2-16,
  • переулок Банный, 2,
  • переулок Кинбурнский, 3-9,4-8,
  • переулок Виноградный, 23,
  • переулок Гусака-Гусаченко,
  • переулок Маковый, 2-12,
  • переулок Северный, 33а- 47,
  • Проточный, 1-15,
  • переулок Черновицкий, 1-19, 2-20,
  • Хотинский переулок,
  • сквер Д. Дорошенко, 1,
  • шоссе Тираспольское, 39/41-115.

Работы до 17:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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