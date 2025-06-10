Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда ДТЭК восстановит электричество

Ремонт на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 10 июня, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Кастуся Калиновского, 24,30,

Ак. Вернадского, 18-51,

И. Иванова, 2, Китобойная, 3-92,

Крутоярская, 21,

Куприна, 50-54,

Педагогическая, 21,

Планетная, 38а, 38б,

Проектируемая, 1/2/1, 1/корп.15,

Сухолиманская,

Черниговская,

С. Шелухина, 1-3 (с корпусами), 23-27,

Дружный 2-я линия, 48,51,

Дружный 3-я линия, 18в, 30, 35,

переулок Климовича, 2-8,

переулок 2-й Китобойный, 1-18,

переулок Чеховского,

переулок Кричевского,

переулок Чубинского,

переулок Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3а, 8, 14,

переулок Каберне, 1/3,4,

переулок Славы, 4-10,

переулок Черниговский.

Работы до 18:00-20:00.

Северный РЭС:

Метизная,

Ковровая,

Гобеленова,

Профессиональная,

Бондарная, 2-я линия на жилом массиве, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9а

Пересыпская,

Аграрная, 1-21,

Балтская дорога,

В. Кириллова,

Большая Садовая,

Викандера и Ларсена,

Глаубермана,

Главная,

Горбистая, 1-15,

Дзвинка,

Долинская,

Донецкая,

Жевахова,

Жевахова гора,

Закарпатская,

Кавказская,

Капитана Кузнецова,

Карьерная,

Каришковского,

Керченская,

Кишиневская,

Конноармейская, 1,1а,

О. Кошица,

Локомотивная, 1-27,

Февральская,

Малая Садовая,

Мариупольская,

Николаевская дорога, 168, 257-263а,

Болобочана, 4а,

Наклона, 17/1,

Южная дорога,

Посевная, Наклонная,

Прокатная,

Рыночная, 7,

Флотская,

Чайковая,

Шептицкого, 1-5,

Штилевая,

пл. Мичурина,

переулок с 1 по 13-й Черноморский,

переулок с 1-го по 8-й Балтский,

переулок Технарский,

переулок Арковый,

переулок Паркетный,

переулок Корковый,

переулок Кодымский,

переулок Анкерный,

переулок Бейтельсбахера,

переулок Мебельный,

переулок Волтона,

переулок 1-3-й Дунаевский,

переулок 1-3-й Керченский,

переулок 1-й, 2-й Февральский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,

переулок А. Андрийца, 1-7,

переулок Асеева,

переулок Баркасный, 1-4,

переулок Векслера, 1,

переулок В. Дихтиевского,

переулок Кавказский,

переулок Квантовый,

переулок И.Киселева,

переулок Б, Кифоренко,

переулок Навигационный,

переулок Неплия, 1-12,

переулок Одесский, 3-7,

переулок А. Пресича, 2-10,

переулок Савранский, 3-11,

переулок А. Стороженко, 2-10,

переулок В. Терещенко, 7, 13А,

переулок Украинки Леси, 10-20,

просп. Князя В. Великого, 52,

Скаржинского.

Работы до 18:00-19:00.

Центральный РЭС:

Аэродромная, 1,

Ангарская, 1-37,

М.Аркаса,

Балковская, 177-183,

Бахчева, Братская, 3-14,

Героев Змеиного,

Горизонтальная, 1-19, 4-50,

Дальницкая,

Д. Иванова,

Дунайская, 2-36,

Зерновая,

Злаковая,

Измаильская, 1-11,

Колонтаевская, 9-39,

Курганная,

Локальная, 1-15,

Мясоедовская, 13, 20-26,

Магистральная,

Магистральная, 39-47,

Маковая,

Мечникова, 4, 70,

Миндальная, 4,

Леонтовича,

Михайловская, 17,

Нескучная, 1-13,

Огородная, 101,

Озерная, 1-13,

Олешковская,

Острожская,

Патриотическая,

Петра Лещенко,

Южная,

Северная,

Прохоровская,

Ризовская,

Разумовского, 13-27,

Садиковская, 37,

Санитарная,

Средняя, 1-17,

Солнечная, 4,

В. Сосюры,

Степная,

Тираспольская,

Ученическая Черкасская,

Чумацкая,

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Амурский,

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й,

Лазурный,

переулок 1-й Восточный, 2-16,

переулок Банный, 2,

переулок Кинбурнский, 3-9,4-8,

переулок Виноградный, 23,

переулок Гусака-Гусаченко,

переулок Маковый, 2-12,

переулок Северный, 33а- 47,

Проточный, 1-15,

переулок Черновицкий, 1-19, 2-20,

Хотинский переулок,

сквер Д. Дорошенко, 1,

шоссе Тираспольское, 39/41-115.

Работы до 17:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.