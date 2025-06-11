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Головна Одеса Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів

Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів

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Дата публікації: 11 червня 2025 12:10
Масове відключення води в Одесі - адреси бюветів та коли Інфоксводоканал відновить постачання
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 червня, в Одесі відключили воду сотням абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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В кого немає води

Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:

До 15:00 водопостачання буде відсутнє: 

  • вул. Італійська, 49-69 — усі будинки; 
  • вул. Рішельєвська, 53-59 — усі будинки; 
  • вул. Велика Арнаутська, 49-55 — усі будинки; 
  • вул. Мала Арнаутська, 50-52 — усі будинки.

До 20:00 води не буде:

  • вул. Івана Фунтового — усі будинки; 
  • вул. Бреуса — усі будинки; 
  • вул. Олексія Вадатурського — усі будинки;
  • вул. Єфімова — усі будинки; 
  • Кримська, 67-71, 64А;
  • Героїв оборони Одеси — парні;
  • Академіка Заболотного, 27-33.
Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів - фото 1
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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