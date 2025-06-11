Масове відключення води в Одесі - адреси бюветів та коли Інфоксводоканал відновить постачання

Одесити сьогодні будуть без води — адреси бюветів
Сьогодні, 11 червня, в Одесі відключили воду сотням абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого немає води
Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:
До 15:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Італійська, 49-69 — усі будинки;
- вул. Рішельєвська, 53-59 — усі будинки;
- вул. Велика Арнаутська, 49-55 — усі будинки;
- вул. Мала Арнаутська, 50-52 — усі будинки.
До 20:00 води не буде:
- вул. Івана Фунтового — усі будинки;
- вул. Бреуса — усі будинки;
- вул. Олексія Вадатурського — усі будинки;
- вул. Єфімова — усі будинки;
- Кримська, 67-71, 64А;
- Героїв оборони Одеси — парні;
- Академіка Заболотного, 27-33.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у червні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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