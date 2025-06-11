Массовое отключение воды в Одессе - адреса бюветов и когда Инфоксводоканал возобновит поставки

Одесситы сегодня будут без воды — адреса бюветов
Сегодня, 11 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:
До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Итальянская, 49-69 — все дома;
- ул. Ришельевская, 53-59 — все дома;
- ул. Большая Арнаутская, 49-55 — все дома;
- ул. Малая Арнаутская, 50-52 — все дома.
До 20:00 воды не будет:
- ул. Ивана Фунтового — все дома;
- ул. Бреуса — все дома;
- ул. Алексея Вадатурского — все дома;
- ул. Ефимова — все дома;
- Крымская 67-71, 64А;
- Героев обороны Одессы — парные;
- Академика Заболотного, 27-33.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!