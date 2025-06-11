Массовое отключение воды в Одессе - адреса бюветов и когда Инфоксводоканал возобновит поставки

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 11 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Итальянская, 49-69 — все дома;

ул. Ришельевская, 53-59 — все дома;

ул. Большая Арнаутская, 49-55 — все дома;

ул. Малая Арнаутская, 50-52 — все дома.

До 20:00 воды не будет:

ул. Ивана Фунтового — все дома;

ул. Бреуса — все дома;

ул. Алексея Вадатурского — все дома;

ул. Ефимова — все дома;

Крымская 67-71, 64А;

Героев обороны Одессы — парные;

Академика Заболотного, 27-33.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.