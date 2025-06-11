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Главная Одесса Одесситы сегодня будут без воды — адреса бюветов

Одесситы сегодня будут без воды — адреса бюветов

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Дата публикации 11 июня 2025 12:10
Массовое отключение воды в Одессе - адреса бюветов и когда Инфоксводоканал возобновит поставки
Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 11 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Итальянская, 49-69 — все дома;
  • ул. Ришельевская, 53-59 — все дома;
  • ул. Большая Арнаутская, 49-55 — все дома;
  • ул. Малая Арнаутская, 50-52 — все дома.

До 20:00 воды не будет:

  • ул. Ивана Фунтового — все дома;
  • ул. Бреуса — все дома;
  • ул. Алексея Вадатурского — все дома;
  • ул. Ефимова — все дома;
  • Крымская  67-71, 64А;
  • Героев обороны Одессы — парные;
  • Академика Заболотного, 27-33.
Одесситы сегодня будут без воды — адреса бюветов - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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