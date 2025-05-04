Податок на нерухомість в Одеській області 2025

Людина рахує гроші. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Упродовж січня-березня 2025 року українці сплатили понад 2,5 млрд грн податку на нерухомість. Це на 17,7% більше, ніж за той самий період 2024 року. Одеська область увійшла до лідерів за сумами сплати.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

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За їхньою інформацією, у першому кварталі 2025 року місцеві бюджети України отримали 2,56 млрд грн податку на нерухомість, що майже на 400 млн грн більше, ніж торік. Такий ріст пояснюється як підвищенням ставок, так і кращою податковою дисципліною.

Одеська область опинилася серед регіонів-лідерів — мешканці заплатили 243 млн грн, поступившись лише Києву, Київській і Львівській областям. Для порівняння, столиця сплатила понад пів мільярда гривень.

Цей податок стосується фізичних осіб — власників нерухомості, якщо:

квартира має площу понад 60 кв. м;

будинок — понад 120 кв. м;

загальна площа різних типів житла перевищує 180 кв. м.

Коли сплачувати податок за нерухомість

Податок у 2025 році сплачується за 2024-й. Якщо є питання щодо сум або нарахувань — слід звертатися до Центрів обслуговування платників. Також інформацію можна перевірити в "Електронному кабінеті платника" або мобільному застосунку "Моя податкова".

Докладніше про розрахунок, пільги та винятки можна дізнатися на сайті податкової.

Нагадаємо, забудовники Одеси протягом 2020-2023 років не доплатили понад 2 млн грн податків до бюджету міста. Також ми писали, що Національний банк України продає великий комплекс нерухомості в Одесі.