Налог на недвижимость в Одесской области 2025 в Одесской области

Одесситы уплатили 243 миллиона налога за "лишние" метры
В течение января-марта 2025 года украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на недвижимость. Это на 17,7% больше, чем за тот же период 2024 года. Одесская область вошла в число лидеров по суммам уплаты.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
Налог за "лишние" метры
По их информации, в первом квартале 2025 года местные бюджеты Украины получили 2,56 млрд грн налога на недвижимость, что почти на 400 млн грн больше, чем в прошлом году. Такой рост объясняется как повышением ставок, так и лучшей налоговой дисциплиной.
Одесская область оказалась среди регионов-лидеров - жители заплатили 243 млн грн, уступив лишь Киеву, Киевской и Львовской областям. Для сравнения, столица уплатила более полумиллиарда гривен.
Этот налог касается физических лиц — владельцев недвижимости, если:
- квартира имеет площадь более 60 кв. м;
- дом — более 120 кв. м;
- общая площадь различных типов жилья превышает 180 кв. м.
Когда платить налог за недвижимость
Налог в 2025 году уплачивается за 2024-й. Если есть вопросы по суммам или начислениям — следует обращаться в Центры обслуживания плательщиков. Также информацию можно проверить в "Электронном кабинете плательщика" или мобильном приложении "Моя налоговая".
Подробнее о расчете, льготах и исключениях можно узнать на сайте налоговой.
Напомним, застройщики Одессы в течение 2020-2023 годов не доплатили более 2 млн грн налогов в бюджет города. Также мы писали, что Национальный банк Украины продает большой комплекс недвижимости в Одессе.
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