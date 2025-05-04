Налог на недвижимость в Одесской области 2025 в Одесской области

Человек считает деньги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение января-марта 2025 года украинцы уплатили более 2,5 млрд грн налога на недвижимость. Это на 17,7% больше, чем за тот же период 2024 года. Одесская область вошла в число лидеров по суммам уплаты.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

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Налог за "лишние" метры

По их информации, в первом квартале 2025 года местные бюджеты Украины получили 2,56 млрд грн налога на недвижимость, что почти на 400 млн грн больше, чем в прошлом году. Такой рост объясняется как повышением ставок, так и лучшей налоговой дисциплиной.

Одесская область оказалась среди регионов-лидеров - жители заплатили 243 млн грн, уступив лишь Киеву, Киевской и Львовской областям. Для сравнения, столица уплатила более полумиллиарда гривен.

Этот налог касается физических лиц — владельцев недвижимости, если:

квартира имеет площадь более 60 кв. м;

дом — более 120 кв. м;

общая площадь различных типов жилья превышает 180 кв. м.

Когда платить налог за недвижимость

Налог в 2025 году уплачивается за 2024-й. Если есть вопросы по суммам или начислениям — следует обращаться в Центры обслуживания плательщиков. Также информацию можно проверить в "Электронном кабинете плательщика" или мобильном приложении "Моя налоговая".

Подробнее о расчете, льготах и исключениях можно узнать на сайте налоговой.

Напомним, застройщики Одессы в течение 2020-2023 годов не доплатили более 2 млн грн налогов в бюджет города. Также мы писали, что Национальный банк Украины продает большой комплекс недвижимости в Одессе.