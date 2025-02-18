Одесити створили застосунок проти шахедів

Експерт Геннадій Сульдін демонструє застосунок. Фото: Новини.LIVE

Новий застосунок "Флюгер" вже сьогодні має велику популярність серед українців, але мало хто знає, що його розробили Одеські інженери. Головною метою було зробити інструмент для швидкого і точного оповіщення про наближення крилатих ракет і дронів. Користувачі можуть оперативно оцінити рівень небезпеки та вчасно сховатися, тим самим зберегти своє життя.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися із співзасновником одеської волонтерської групи "Технарі" Геннадієм Сульдіним, щоб дізнатися більше про переваги застосунку.

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Як працює "Флюгер"

"Флюгер" показує наявність і напрямок повітряної загрози. Спочатку застосунком користувалися лише військові, але наразі він доступний також для всіх користувачів. Замість складних карт, застосунок зручно та просто показує потенційні загрози, позначаючи їх на окремих зонах.

"Застосунок — це просте відображення загрози. Три кільця — 15, 30, 45 км. Коли там з'являється ворожа ціль, вона позначається стрілочкою. Кінець стрілочки показує, яка приблизна дальність та який напрямок",— зазначив Геннадій Сульдін.

Також система використовує колірне кодування для позначення рівня загрози:

зелений — загрози немає;

жовтий — тривога, необхідно подбати про безпеку;

червоний — безпосередня загроза, потрібно негайно сховатися.

Головною перевагою "Флюгера" є сповіщення, яке активується, якщо ворожа ціль перебуває в радіусі 15 км. Застосунок починає голосове попередження, змінює колір на червоний і нагадує про необхідність негайно сховатися.

"Моя особиста рекомендація, якщо центральне коло 15 км почервоніло, треба все відкладати і ховатися в найбезпечніші місця. Ніхто не знає, як себе поводить шахед чи крилата ракета. Ніхто не знає, куди воно поверне, і якщо радіус менше ніж 15 км", — ділиться експерт.

Геннадій Сульдін про застосунок "Флюгер". Фото: Новини.LIVE

Скільки часу пішло на розробку

Більше пів року пішло на те, щоб застосунок був зручним та легким. Щоб людям було просто зрозуміти та вони могли користуватися ним від малого до великого.

"Є така інженерна поговірка — все, що просто виглядає та працює, насправді дуже складне, тільки ніхто про це не знає", — ділиться Геннадій Сульдін.

Застосунок "Флюгер", коли немає загрози. Фото: Скриншот "Флюгер"

Наразі застосунок доступний лише на андроїд, але найближчим часом буде версія і для iOS. Головною перевагою застосунку стало те, що не потрібна реєстрація. Після звантаження ви можете активно користуватися.

"Ми вже подали її на App Store і чекаємо. За досвідом "єППО", те, що в Google Play на андроїд триває пару днів, в App Store може тривати понад два тижні", — зазначив експерт.

Геннадій Сульдін про те, скільки пішло часу на розробку. Фото: Новини.LIVE

Подальші плани

Застосунком активно користуються понад 30 тис. громадян. Але у команді розробників тривають дискусії щодо майбутнього застосунку. Частина фахівців вважає, що "Флюгер" у своєму нинішньому вигляді вже повністю виконує свою місію. Інші наполягають на впровадженні нових функцій і навіть можливому поділі застосунку на військову та цивільну версії.

"У нас зараз триває дискусія всередині групи, бо частина наполягає, що це самодостатній виріб, нічого не треба до нього прикручувати. Він такий як є і може рознервувати кого завгодно, бо коли менше ніж 15 км, воно так верещить. А є інша частина групи, яка пропонує інші додаткові функції. І можливо, що цей застосунок розпадеться на два — військовий та цивільний. Бо в такому вигляді, як він є, він задовольнив усіх. Тепер тривають дебати щодо математичної гри, щодо коректності обчислення векторів", — ділиться Геннадій Сульдін.

Експерт Геннадій Сульдін про подальші плани. Фото: Новини.LIVE

Інженери продовжують покращувати роботу застосунку. До команди постійно надходять відгуки, і кожне зауваження допомагає вдосконалити застосунок.

"Враховано було кілька десятків зауважень, як завжди, ну а зараз ми отримуємо три типи зворотного звʼязку. Перший тип, це зазвичай написано російською мовою: "Эта программа никому не нужна". Другий тип: "Тестування, за таких умов, було виявлено помилку". Це зразу красень, дякую. І третє — люди просто дякують, кажуть, що корисно", — зазначив експерт.

Застосунок "Флюгер", коли пік загрози. Фото: Скриншот "Флюгер"

Як підтримати проєкт

У волонтерів є банки для підтримки, є благодійний фонд "Оборона Одеси 2.0", окремо волонтерська група "Технарі". Крім цих програм інженери ще займаються електронікою. Перш за все телевізійною електронікою та системами виявлення наведень.

"У нас великий список запитів та невеликі можливості. Якщо хтось хоче — робить хоча б щось, щоб можливості підтягнулися до запиту від бійців протиповітряної оборони. І повірте мені, вони там не розкоші собі замовляють. Це тепловізійні камери для нічного ураження дронів, тепловізійні камери для постів спостереження, тепловізійні приціли для зенітних кулеметів, і дуже великий список. Ми з восьмого дня війни сказали собі, що будемо велику цистерну наповнювати маленькими наперстками. От ми і наповнюємо", — ділиться Геннадій Сульдін.

Геннадій Сульдін про те, як підтримати волонтерів. Фото: Новини.LIVE

"Флюгер" уже став незамінним інструментом для тисяч українців. Його простота, оперативність та доступність допомагають рятувати життя. Наразі команда продовжує працювати над новими технологіями для посилення обороноздатності країни.

Раніше ми писали що Одеські військові показали, як знищують дрони РФ. А також, що російські БпЛа були в повітрі Молдови під час атаки на Одещину.