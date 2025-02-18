Одесситы создали приложение против шахедов

Эксперт Геннадий Сульдин показывает приложение. Фото: Новини.LIVE

Новое приложение "Флюгер" уже сегодня имеет большую популярность среди украинцев, но мало кто знает, что его разработали Одесские инженеры. Главной целью было сделать инструмент для быстрого и точного оповещения о приближении крылатых ракет и дронов. Пользователи могут оперативно оценить уровень опасности и вовремя укрыться, тем самым сохранить свою жизнь.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с сооснователем одесской волонтерской группы "Технари" Геннадием Сульдиным, чтобы узнать больше о преимуществах приложения.

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Как работает "Флюгер"

"Флюгер" показывает наличие и направление воздушной угрозы. Сначала приложением пользовались только военные, но сейчас оно доступно также для всех пользователей. Вместо сложных карт, приложение удобно и просто показывает потенциальные угрозы, обозначая их на отдельных зонах.

"Приложение — это простое отображение угрозы. Три кольца —15, 30, 45 км. Когда там появляется вражеская цель, она обозначается стрелочкой. Конец стрелочки показывает, какая примерная дальность и какое направление", — отметил Геннадий Сульдин.

Также система использует цветовое кодирование для обозначения уровня угрозы:

зеленый — угрозы нет;

желтый — тревога, необходимо позаботиться о безопасности;

красный — непосредственная угроза, нужно немедленно укрыться.

Главным преимуществом "Флюгера" является оповещение, которое активируется, если вражеская цель находится в радиусе 15 км. Приложение начинает голосовое предупреждение, меняет цвет на красный и напоминает о необходимости немедленно укрыться.

"Моя личная рекомендация — если центральный круг 15 км покраснел, надо все откладывать и прятаться в самые безопасные места. Никто не знает, как себя поведет "шахед" или крылатая ракета. Никто не знает, куда оно повернет, и если радиус меньше 15 км", — делится эксперт.

Геннадий Сульдин о приложении "Флюгер". Фото: Новини.LIVE

Сколько времени ушло на разработку

Более полугода ушло для того, чтобы приложение было удобным и легким. Чтобы людям было просто понять, и они могли пользоваться им от мала до велика.

"Есть такая инженерная поговорка — все, что просто выглядит и работает, на самом деле очень сложное, только никто об этом не знает", — делится Геннадий Сульдин.

Приложение "Флюгер", когда нет угрозы. Фото: Скриншот "Флюгер"

Сейчас приложение доступно только на андроид, но в ближайшее время будет версия и для iOS. Главным преимуществом приложения стало то, что не требуется регистрация. После скачивания вы можете активно пользоваться.

"Мы уже подали ее на App Store и ждем. По опыту "еППО" то, что в Google Play на андроид занимает пару дней, в App Store может занимать более двух недель", —отметил эксперт.

Геннадий Сульдин о том, сколько ушло времени на разработку. Фото: Новини.LIVE

Дальнейшие планы

Приложением активно пользуется более 30 тыс. граждан. Но в команде разработчиков продолжаются дискуссии относительно будущего приложения. Часть специалистов считает, что "Флюгер" в своем нынешнем виде уже полностью выполняет свою миссию. Другие настаивают на внедрении новых функций и даже возможном разделении приложения на военную и гражданскую версии.

"У нас сейчас идет дискуссия внутри группы, потому что часть группы настаивает, что это самодостаточное изделие, ничего не надо к нему прикручивать. Он такой, как есть, и может заставить нервничать кого угодно. Потому что, когда меньше 15 км, оно так визжит! А есть другая часть группы, которая предлагает другие дополнительные функции. И возможно, что это приложение распадется на два — военный и гражданский. Потому что в таком виде, как он есть, он удовлетворил всех. Теперь идут дебаты по математической игре, по корректности вычисления векторов", — делится Геннадий Сульдин

Эксперт Геннадий Сульдин о дальнейших планах. Фото: Новини.LIVE

Инженеры продолжают улучшать работу приложения. В команду постоянно поступают отзывы, и каждое замечание помогает усовершенствовать приложение.

"Учтено было несколько десятков замечаний, как всегда. Ну а сейчас мы получаем три типа обратной связи. Первый тип, это обычно написано на русском языке: "Эта программа никому не нужна". Второй тип: "Тестирование, при таких-то условиях, была обнаружена ошибка". Это сразу красавец, спасибо. И третье — люди просто благодарят, говорят, что полезно", — отметил эксперт.

Приложение "Флюгер", когда пик угрозы. Фото: Скриншот "Флюгер"

Как поддержать проект

У волонтеров есть банки для поддержки, есть благотворительный фонд, "Оборона Одессы 2.0" отдельно волонтерская группа "Технари". Кроме этих программ инженеры еще занимаются электроникой. Прежде всего телевизионной электроникой и системами обнаружения наводок.

"У нас большой список запросов и небольшие возможности. Если кто-то хочет, делает хоть что-то, чтобы возможности подтянулись к запросу от бойцов противовоздушной обороны. И поверьте мне, они там не роскоши себе заказывают. Это тепловизионные камеры для ночного поражения дронов, тепловизионные камеры для постов наблюдения, тепловизионные прицелы для зенитных пулеметов, и очень большой список. Мы с восьмого дня войны сказали себе, что будем большую цистерну наполнять маленькими наперстками. Вот мы и наполняем", — делится Геннадий Сульдин.

Геннадий Сульдин о том, как поддержать волонтеров. Фото: Новини.LIVE

"Флюгер" уже стал незаменимым инструментом для тысяч украинцев. Его простота, оперативность и доступность помогают спасать жизни. Сейчас команда продолжает работать над новыми технологиями для усиления обороноспособности страны.

Ранее мы писали, что Одесские военные показали, как уничтожают дроны РФ. А также, что российские БпЛа были в воздухе Молдовы во время атаки на Одесскую область.