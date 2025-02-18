Одесситы создали приложение против шахедов

Одесситы создали приложение, которое спасает жизни
Новое приложение "Флюгер" уже сегодня имеет большую популярность среди украинцев, но мало кто знает, что его разработали Одесские инженеры. Главной целью было сделать инструмент для быстрого и точного оповещения о приближении крылатых ракет и дронов. Пользователи могут оперативно оценить уровень опасности и вовремя укрыться, тем самым сохранить свою жизнь.
Журналисты Новини.LIVE пообщались с сооснователем одесской волонтерской группы "Технари" Геннадием Сульдиным, чтобы узнать больше о преимуществах приложения.
Как работает "Флюгер"
"Флюгер" показывает наличие и направление воздушной угрозы. Сначала приложением пользовались только военные, но сейчас оно доступно также для всех пользователей. Вместо сложных карт, приложение удобно и просто показывает потенциальные угрозы, обозначая их на отдельных зонах.
"Приложение — это простое отображение угрозы. Три кольца —15, 30, 45 км. Когда там появляется вражеская цель, она обозначается стрелочкой. Конец стрелочки показывает, какая примерная дальность и какое направление", — отметил Геннадий Сульдин.
Также система использует цветовое кодирование для обозначения уровня угрозы:
- зеленый — угрозы нет;
- желтый — тревога, необходимо позаботиться о безопасности;
- красный — непосредственная угроза, нужно немедленно укрыться.
Главным преимуществом "Флюгера" является оповещение, которое активируется, если вражеская цель находится в радиусе 15 км. Приложение начинает голосовое предупреждение, меняет цвет на красный и напоминает о необходимости немедленно укрыться.
"Моя личная рекомендация — если центральный круг 15 км покраснел, надо все откладывать и прятаться в самые безопасные места. Никто не знает, как себя поведет "шахед" или крылатая ракета. Никто не знает, куда оно повернет, и если радиус меньше 15 км", — делится эксперт.
Сколько времени ушло на разработку
Более полугода ушло для того, чтобы приложение было удобным и легким. Чтобы людям было просто понять, и они могли пользоваться им от мала до велика.
"Есть такая инженерная поговорка — все, что просто выглядит и работает, на самом деле очень сложное, только никто об этом не знает", — делится Геннадий Сульдин.
Сейчас приложение доступно только на андроид, но в ближайшее время будет версия и для iOS. Главным преимуществом приложения стало то, что не требуется регистрация. После скачивания вы можете активно пользоваться.
"Мы уже подали ее на App Store и ждем. По опыту "еППО" то, что в Google Play на андроид занимает пару дней, в App Store может занимать более двух недель", —отметил эксперт.
Дальнейшие планы
Приложением активно пользуется более 30 тыс. граждан. Но в команде разработчиков продолжаются дискуссии относительно будущего приложения. Часть специалистов считает, что "Флюгер" в своем нынешнем виде уже полностью выполняет свою миссию. Другие настаивают на внедрении новых функций и даже возможном разделении приложения на военную и гражданскую версии.
"У нас сейчас идет дискуссия внутри группы, потому что часть группы настаивает, что это самодостаточное изделие, ничего не надо к нему прикручивать. Он такой, как есть, и может заставить нервничать кого угодно. Потому что, когда меньше 15 км, оно так визжит! А есть другая часть группы, которая предлагает другие дополнительные функции. И возможно, что это приложение распадется на два — военный и гражданский. Потому что в таком виде, как он есть, он удовлетворил всех. Теперь идут дебаты по математической игре, по корректности вычисления векторов", — делится Геннадий Сульдин
Инженеры продолжают улучшать работу приложения. В команду постоянно поступают отзывы, и каждое замечание помогает усовершенствовать приложение.
"Учтено было несколько десятков замечаний, как всегда. Ну а сейчас мы получаем три типа обратной связи. Первый тип, это обычно написано на русском языке: "Эта программа никому не нужна". Второй тип: "Тестирование, при таких-то условиях, была обнаружена ошибка". Это сразу красавец, спасибо. И третье — люди просто благодарят, говорят, что полезно", — отметил эксперт.
Как поддержать проект
У волонтеров есть банки для поддержки, есть благотворительный фонд, "Оборона Одессы 2.0" отдельно волонтерская группа "Технари". Кроме этих программ инженеры еще занимаются электроникой. Прежде всего телевизионной электроникой и системами обнаружения наводок.
"У нас большой список запросов и небольшие возможности. Если кто-то хочет, делает хоть что-то, чтобы возможности подтянулись к запросу от бойцов противовоздушной обороны. И поверьте мне, они там не роскоши себе заказывают. Это тепловизионные камеры для ночного поражения дронов, тепловизионные камеры для постов наблюдения, тепловизионные прицелы для зенитных пулеметов, и очень большой список. Мы с восьмого дня войны сказали себе, что будем большую цистерну наполнять маленькими наперстками. Вот мы и наполняем", — делится Геннадий Сульдин.
"Флюгер" уже стал незаменимым инструментом для тысяч украинцев. Его простота, оперативность и доступность помогают спасать жизни. Сейчас команда продолжает работать над новыми технологиями для усиления обороноспособности страны.
Ранее мы писали, что Одесские военные показали, как уничтожают дроны РФ. А также, что российские БпЛа были в воздухе Молдовы во время атаки на Одесскую область.
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