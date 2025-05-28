Теплопостачання міста Одеси планує подавати судові позови на одеситів аби стягнути борги

Одесити заборгували за тепло мільйони гривень — вихід із ситуації
В Одесі майже 1700 системних боржників, кожен з яких винний за послуги теплопостачання понад 70 тисяч гривень. На таких містян КП "ТМО" вже готує судові позови.
Про це повідомляє одеська мерія.
Борги одеситів
Боротьба із неплатниками за тепло ведеться планомірно, проте кількість боржників все одно зростає. Так, є одесити, які мають понад 70 тисяч гривень боргу за теплопостачання міста. І таких на сьогодні вже 1700 абонентів. А це мільйони гривень, без яких підприємство просто не може підготуватись до наступного опалювального сезону. В результаті нічого не залишається, як звертатися до суду.
"За умови невиконання рішення суду у добровільному порядку КП "ТМО" звертається до виконавчих служб і приватних виконавців. Як наслідок, можливий арешт рахунків та майна. Боржник також сплачує додатково виконавчий збір — 10% від суми боргу та судовий збір", — йдеться у повідомленні мерії.
Як уникнути позову
Після рішення суду реструктуризувати боргу без залучення виконавчої служби буде неможливо. Щоб уникнути судового позову та примусового стягнення, громадяни можуть укласти відповідний договір з КП "ТМО".
Деталі щодо способів оплати та консультації з питань заборгованості можна отримати за такими телефонами:
- Абонентський відділ Пересипського району (063) 361-55-73; (063) 361-55-83; (048) 705-64-11;
- Абонентський відділ Приморського району (063) 361-56-86; (063) 361-56-88; (063) 361-28-92;
- Абонентський відділ Київського району (063) 361-67-22; (063) 361-28-51; (048)705-61-25;
- Абонентський відділ Хаджибейського району (063) 361-41-87; (048) 705-64-10.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити у лідерах за кількістю кредитів. А також про ймовірне підвищення тарифів на воду після війни.
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