Теплопостачання міста Одеси планує подавати судові позови на одеситів аби стягнути борги

Труби опалення. Фото ілюстративне: Теплоізоляція труб

В Одесі майже 1700 системних боржників, кожен з яких винний за послуги теплопостачання понад 70 тисяч гривень. На таких містян КП "ТМО" вже готує судові позови.

Про це повідомляє одеська мерія.

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Боротьба із неплатниками за тепло ведеться планомірно, проте кількість боржників все одно зростає. Так, є одесити, які мають понад 70 тисяч гривень боргу за теплопостачання міста. І таких на сьогодні вже 1700 абонентів. А це мільйони гривень, без яких підприємство просто не може підготуватись до наступного опалювального сезону. В результаті нічого не залишається, як звертатися до суду.

"За умови невиконання рішення суду у добровільному порядку КП "ТМО" звертається до виконавчих служб і приватних виконавців. Як наслідок, можливий арешт рахунків та майна. Боржник також сплачує додатково виконавчий збір — 10% від суми боргу та судовий збір", — йдеться у повідомленні мерії.

Як уникнути позову

Після рішення суду реструктуризувати боргу без залучення виконавчої служби буде неможливо. Щоб уникнути судового позову та примусового стягнення, громадяни можуть укласти відповідний договір з КП "ТМО".

Деталі щодо способів оплати та консультації з питань заборгованості можна отримати за такими телефонами:

Абонентський відділ Пересипського району (063) 361-55-73; (063) 361-55-83; (048) 705-64-11;

Абонентський відділ Приморського району (063) 361-56-86; (063) 361-56-88; (063) 361-28-92;

Абонентський відділ Київського району (063) 361-67-22; (063) 361-28-51; (048)705-61-25;

Абонентський відділ Хаджибейського району (063) 361-41-87; (048) 705-64-10.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити у лідерах за кількістю кредитів. А також про ймовірне підвищення тарифів на воду після війни.