Теплоснабжение города Одессы планирует подавать судебные иски на одесситов чтобы взыскать долги

Трубы отопления. Фото иллюстративное: Теплоизоляция труб

В Одессе почти 1700 системных должников, каждый из которых должен за услуги теплоснабжения более 70 тысяч гривен. На таких горожан КП "ТМО" уже готовит судебные иски.

Об этом сообщает одесская мэрия.

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Долги одесситов

Борьба с неплательщиками за тепло ведется планомерно, но количество должников все равно растет. Да, есть одесситы, которые имеют более 70 тысяч гривен теплоснабжения города. И таких на сегодняшний день уже 1700 абонентов. А это миллионы гривен без которых предприятие просто не может подготовиться к следующему отопительному сезону. В результате ничего не остается как обращаться в суд.

"При условии невыполнения решения суда в добровольном порядке, КП "ТГО" обращается к исполнительным службам и частным исполнителям. Как следствие, возможен арест счетов и имущества. Должник также платит дополнительно исполнительный сбор — 10% от суммы долга и судебный сбор",— говорится в сообщении мэрии.

Как избежать иска

После решения суда реструктуризировать долг без привлечения исполнительной службы будет невозможно. Чтобы избежать судебного иска и принудительного взыскания граждане могут заключить соответствующий договор с КП "ТГО".

Детали относительно способов оплаты и консультации по вопросам задолженности можно получить по следующим телефонам:

Абонентский отдел Пересипского района (063) 361-55-73; (063) 361-55-83; (048) 705-64-11;

Абонентский отдел Приморского района (063) 361-56-86; (063) 361-56-88; (063) 361-28-92;

Абонентский отдел Киевского района (063) 361-67-22; (063) 361-28-51; (048)705-61-25;

Абонентский отдел Хаджибейского района (063) 361-41-87; (048) 705-64-10.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы в лидерах по количеству кредитов. А также о вероятном повышении тарифов на воду после войны.