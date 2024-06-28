Планові відключення світла в Одесі у п'ятницю, 28 червня: адреси

Тисячі одеситів залишились без світла у п'ятницю. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 28 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 18:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світло через ремонт

Центральний РЕМ:

Нежданової, 1 — 129;

Професора Коровицького, 1 — 151;

пер. Крижанівський, 7а — 28;

Павлодарського, 1 — 76;

Хавкіна, 2 — 74;

пер. Шахтинський, 1 — 24;

пер. Шебелинський, 1 — 16;

Авангардна, 1 — 31;

Бадаєва, 74 — 90а;

Літня, 1 — 41;

Обривиста, 1 — 22;

1-а Пересипська, 1;

пер. 1-й Пересипський, 1 — 19;

пер. Сумський, 2 — 28;

Агрономічна, 1 — 85;

Антантівська, 1 — 26а;

пер. Москіті, 1 — 11а;

пер. Ковиловий, 1 — 17;

пер. Нежданової, 1 — 8;

Листяна, 1 — 13;

Металістів, 1 — 15;

Мирна, 1 — 29;

Біляївська, 11, 11а, 11б;

Савранська, 1 — 28;

Тарутинська, 11а, 12, 13;

пер. Савранський, 5, 9;

Генерала Гудовича, 1 — 39;

Нікітіна, 74 — 119;

вул. Третя, 1 — 23;

вул. Четверта, 1 — 36б;

Висока, 1 — 20;

Дорожня, 1 — 22;

Озерна, 26 — 66;

Осіння, 1 — 12;

Світла, 1 — 14;

Сергія Ядова, 58;

Українська, 1 — 20;

пер. Іони Отаманського (пер. Пролетарський), 1 — 15;

узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23;

Савранська, 22 — 26;

пер. Бадаєва, 1а — 21.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Стан енергетики на Одещині

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Однак більш затяжні блекаути у регіоні можуть початися вже наступного місяці.

Також ми повідомляли, що на Одещині планують встановили газопоршневі машини для власної генерації. Електростанції планують побудувати на території, площа якої становить 3,3 гектари. Вони мають забезпечити стале тепло-, водо- та енергопостачання.

Додамо, що Одеса готується до будівництва сміттєспалювального заводу. Він стане важливим кроком у вирішенні проблеми відходів та забезпеченні міста електроенергією.