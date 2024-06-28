Плановые отключения света в Одессе в пятницу, 28 июня: адреса

Тысячи одесситов остались без света в пятницу. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 28 июня, в Одесской области в течение суток будут продолжаться стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях — поэтому у некоторых одесситов электроэнергии не будет до 18:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет свет из-за ремонта

Центральный РЭС:

Неждановой, 1 — 129;

Профессора Коровицкого, 1 — 151;

пер. Крыжановский, 7а — 28;

Павлодарского, 1 — 76;

Ховкина, 2 — 74;

пер. Шахтинский, 1 — 24;

пер. Шебелинский, 1 — 16;

Авангардная, 1 — 31;

Бадаева, 74 — 90а;

Летняя, 1 — 41;

Обрывистая, 1 — 22;

1-я Пересыпская, 1;

пер. 1-й Пересыпский, 1 — 19;

пер. Сумской, 2 — 28;

Агрономическая, 1 — 85;

Антантовская, 1 — 26а;

пер. Москити, 1 — 11а;

пер. Ковиловой, 1 — 17;

пер. Неждановой, 1 — 8;

Листяна, 1 — 13;

Металлистов, 1 — 15;

Мирная, 1 — 29;

Беляевская, 11, 11а, 11б;

Савранская, 1 — 28;

Тарутинская, 11а, 12, 13;

пер. Савранский, 5, 9;

Генерала Гудовича, 1 — 39;

Никитина, 74 — 119;

ул. Третья, 1 — 23;

ул. Четвертая, 1 — 36б;

Высокая, 1 — 20;

Дорожная, 1 — 22;

Озерная, 26 — 66;

Осенняя, 1 — 12;

Светлая, 1 — 14;

Сергея Ядова, 58;

Украинская, 1 — 20;

пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1 — 15;

спуск 2-й Пересыпский, 1 — 23;

Савранская, 22 — 26;

пер. Бадаева, 1а — 21.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Состояние энергетики в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Однако более затяжные блекауты в регионе могут начаться уже в следующем месяце.

Также мы сообщали, что в Одесской области планируют установить газопоршневые машины для собственной генерации. Электростанции планируют построить на территории, площадь которой составляет 3,3 гектара. Они должны обеспечить устойчивое тепло-, водо- и энергоснабжение.

Добавим, что Одесса готовится к строительству мусоросжигательного завода. Он станет важным шагом в решении проблемы отходов и снабжении города электроэнергией.