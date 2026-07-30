Одеситів чекає несподіванка: нові цінники на заправках

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Наприкінці липня вартість окремих видів пального в Одесі піднялася, а дехто з операторів зіткнувся з тимчасовою відсутністю дизеля. Попри це, більшість популярних мереж продовжують працювати у звичному режимі та пропонують повний асортимент палива.

Журналісти Новини.LIVE дізналися скільки зараз коштує заправити авто на одеських АЗС.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 30 липня популярні мережі автозаправних станцій пропонують пальне за такими розцінками:

WOG:

ДП Євро — 91.80 грн/л

ДП Mustang — 94.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

92 — 77.90 грн/л

95 — 79.90 грн/л

95 Energy — 82.90 грн/л

ДП — немає в наявності

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — 93.90 грн/л

ДП Євро — 90.90 грн/л

Порівняння з учорашніми цінами

Якщо порівняти сьогоднішні вартісні показники з вчорашніми, більшість мереж зберегли свої розцінки стабільними:

WOG та ОККО залишили вартість усіх марок бензину та дизельного пального на рівні попереднього дня.

UKRNAFTA також зберегла прайси на бензин (А-92 по 77.90 грн/л, А-95 по 79.90 грн/л та 95 Energy по 82.90 грн/л).

Проте ключова зміна торкнулася саме дизелю: якщо ще вчора стандартне ДП можна було придбати за ціною 86.90 грн/л, то сьогодні воно тимчасово відсутнє у продажу.

Середні ціни на пальне на АЗС

Згідно з останніми моніторинговими даними, середні ціни по Одеській області розподілилися наступним чином:

Бензин А-95 преміум: 83.98 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-95: 81.14 грн/л (зріс на +0.20 грн, або +0.25%)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%) • Дизельне паливо: 90.17 грн/л (зросло на +0.95 грн, або +1.07%)

Газ автомобільний: 42.34 грн/л (зріс на +0.52 грн, або +1.24%)

Якщо розглянути ціни окремих операторів у регіоні:

БРСМ-Нафта: А-95 — 78.99 грн/л, ДП — 88.99 грн/л, Газ — 39.99 грн/л.

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 89.49 грн/л, Газ — 41.99 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 87.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 92.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 87.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.40 грн/л.

Катрал: А-95+ — 80.99 грн/л, А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 89.99 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з початком місяця

Протягом липня 2026 року ринок пального в регіоні демонстрував відчутне зростання. На початку місяця, 1 липня, середні показники становили:

А-95+: 78.34 грн/л (зріс на +5.64 грн за місяць до 83.98 грн/л)

А-95: 75.13 грн/л (зріс на +6.01 грн за місяць до 81.14 грн/л)

А-92: 68.90 грн/л (зріс на +9.00 грн за місяць до 77.90 грн/л)

ДП: 75.23 грн/л (зросло на +14.94 грн за місяць до 90.17 грн/л)

Газ: 39.87 грн/л (зріс на +2.47 грн за місяць до 42.34 грн/л)

Найбільший стрибок за липень здійснили дизельне паливо та бензин А-92, тоді як вартість автогазу зростала більш помірними темпами.

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Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.