Одеситів просять повідомляти про загибель риби
Мешканців Одеської області просять повідомляти про випадки масового мору риби. Або ж надавати геолокацію чи фото та відеоматеріали.
Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.
"Шановні громадяни та рибалки, нам потрібна допомога! Знищення Каховського водосховища призвело до екологічної катастрофи. За прогнозами, вже днями на Чорному морі та водоймах, які з ним пов’язані, може спостерігатись загибель риби. Для швидкого усунення наслідків трагедії просимо повідомляти на номери "гарячої лінії" Одеського рибоохоронного патруля", — йдеться у повідомленні.
Телефони гарячої лінії
- (093) 411-00-33
- (098) 798-47-93
Крім того, для пришвидшення ідентифікації місця загибелі риби та оперативного реагування на повідомлення, громадян просять за можливості інформацію також надавати у вигляді геолокації на карті, з фото або відеоматеріалами орієнтовної кількості загиблої риби.
Зазначимо, в Одеській області екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду жахливі.