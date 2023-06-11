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Одеситів просять повідомляти про загибель риби

11 червня 2023 12:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеситів просять повідомляти про загибель риби
Риба у водоймі. Фото: Одеський рибоохоронний патруль
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Мешканців Одеської області просять повідомляти про випадки масового мору риби. Або ж надавати геолокацію чи фото та відеоматеріали.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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"Шановні громадяни та рибалки, нам потрібна допомога! Знищення Каховського водосховища призвело до екологічної катастрофи. За прогнозами, вже днями на Чорному морі та водоймах, які з ним пов’язані, може спостерігатись загибель риби. Для швидкого усунення наслідків трагедії просимо повідомляти на номери "гарячої лінії" Одеського рибоохоронного патруля", — йдеться у повідомленні.

Телефони гарячої лінії

  • (093) 411-00-33
  • (098) 798-47-93

Крім того, для пришвидшення ідентифікації місця загибелі риби та оперативного реагування на повідомлення, громадян просять за можливості інформацію також надавати у вигляді геолокації на карті, з фото або відеоматеріалами орієнтовної кількості загиблої риби.

Зазначимо, в Одеській області екологи зафіксували погіршення стану морської води. Наразі показник солоності нижче норми майже у 3 рази, що може негативно вплинути на стан водойми.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники, патрулюючи узбережжя Чорного моря, спостерігають, як море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. Починається мор риби. Наслідки екоциду жахливі.

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