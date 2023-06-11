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Одесситов просят сообщать о гибели рыбы

11 июня 2023 12:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесситов просят сообщать о гибели рыбы
Рыба в водоеме. Фото: Одесский рыбоохранный патруль
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Жителей Одесской области просят сообщать о случаях массового мора рыбы. Или же предоставлять геолокации, или видеоматериалы.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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"Уважаемые граждане и рыбаки, нам нужна помощь! Уничтожение Каховского водохранилища привело к экологической катастрофе. По прогнозам, уже на днях в Черном море и водоемах, связанных с ним, может наблюдаться гибель рыбы. Для скорейшего устранения последствий трагедии просим сообщать на номера "горячей линии" Одесского рыбоохранного патруля", — говорится в сообщении.

Телефоны горячей линии

  • (093) 411-00-33
  • (098) 798-47-93

Кроме того, для ускорения идентификации места гибели рыбы и оперативного реагирования на сообщения граждан просят по возможности информацию также предоставлять в виде геолокации на карте, с фото или видеоматериалами ориентировочного количества погибшей рыбы.

Отметим, в Одесской области экологи зафиксировали ухудшение состояния морской воды. Показатель солености ниже нормы почти в 3 раза, что может негативно повлиять на состояние водоема.

Напомним, в Одесской области пограничники, патрулируя побережье Черного моря, наблюдают, как море превращается в свалку и кладбище животных. Начинается мор рыбы. Последствия экоцида – ужасающие.

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