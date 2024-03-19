Одеситка підтримувала російську агресію та співпрацювала з окупантами — деталі

СБУ проводить затримання. Фото ілюстративне. Фото: СБУ

Одеські поліцейські разом зі СБУ викрили та затримали жінку, яка публічно висловлювала підтримку російської агресії проти України. Відомо, що колаборантка співпрацювала з окупаційною владою.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі співпраці з ворогом

За інформацією правоохоронців, місцева жителька активно поширювала пропаганду на підтримку окупаційної влади, заперечуючи факти збройної агресії РФ проти України. Одеситка також висловлювала свою любов до дій Путіна та стверджувала, що тільки він може навести порядок у країні. Зрадницю затримали в кафе в Пересипському районі Одеси. Там вона проводила свою "політінформацію" та закликала інших відвідувачів до підтримки Росії.

Яке покарання

У результаті проведених слідчих дій, жінці було повідомлено про підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Правоохоронці наразі продовжують збирати докази у цій справі.

Інші випадки співпраці з ворогом на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі затримали зрадника. Чоловік нібито працював далекобійником, а насправді шпигував за підрозділами ЗСУ та кораблями поблизу Одеського порту. Його затримали "на гарячому", наразі зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Також ми писали, що завдяки даним, які зловмисниця передавала окупантам, росіяни завдали десятки прицільних ударів по Одещині. Наразі справу скерували до суду, а жінці загрожує довічне ув'язнення.