Одесситка поддерживала российскую агрессию и сотрудничала с оккупантами — подробности

СБУ производит задержание. Фото иллюстративное. Фото: СБУ

Одесские полицейские вместе с СБУ разоблачили и задержали женщину, публично выражавшую поддержку российской агрессии против Украины. Известно, что коллаборант сотрудничала с оккупационными властями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали сотрудничества с врагом

По информации правоохранителей, местная жительница активно распространяла пропаганду в поддержку оккупационных властей, отрицая факты вооруженной агрессии РФ против Украины. Одесситка также выражала свою любовь к действиям Путина и утверждала, что только он может навести порядок в стране. Изменницу задержали в кафе в Пересыпском районе Одессы. Там она проводила свою "политинформацию" и призывала других посетителей к поддержке России.

Какое наказание

В результате проведенных следственных действий, женщине было поставлено в известность о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Правоохранители продолжают собирать доказательства по этому делу.

Другие случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Напомним, что в Одессе задержан предатель. Мужчина якобы работал дальнобойщиком, а на самом деле шпионил за подразделениями ВСУ и кораблями вблизи Одесского порта. Его задержали "на горячем", сейчас предателю грозит пожизненное лишение свободы.

Также мы писали, что благодаря данным, которые злоумышленница передавала оккупантам, россияне нанесли десятки прицельных ударов по Одесчине. Сейчас дело было направлено в суд, а женщине грозит пожизненное заключение.