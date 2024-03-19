Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситка поддерживала российскую агрессию и сотрудничала с оккупантами — подробности arrow

Одесситка поддерживала российскую агрессию и сотрудничала с оккупантами — подробности

19 марта 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситка поддерживала российскую агрессию и сотрудничала с оккупантами — подробности
СБУ производит задержание. Фото иллюстративное. Фото: СБУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесские полицейские вместе с СБУ разоблачили и задержали женщину, публично выражавшую поддержку российской агрессии против Украины. Известно, что коллаборант сотрудничала с оккупационными властями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали сотрудничества с врагом

По информации правоохранителей, местная жительница активно распространяла пропаганду в поддержку оккупационных властей, отрицая факты вооруженной агрессии РФ против Украины. Одесситка также выражала свою любовь к действиям Путина и утверждала, что только он может навести порядок в стране. Изменницу задержали в кафе в Пересыпском районе Одессы. Там она проводила свою "политинформацию" и призывала других посетителей к поддержке России.

Какое наказание

В результате проведенных следственных действий, женщине было поставлено в известность о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Правоохранители продолжают собирать доказательства по этому делу.

Другие случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Напомним, что в Одессе задержан предатель. Мужчина якобы работал дальнобойщиком, а на самом деле шпионил за подразделениями ВСУ и кораблями вблизи Одесского порта. Его задержали "на горячем", сейчас предателю грозит пожизненное лишение свободы.

Также мы писали, что благодаря данным, которые злоумышленница передавала оккупантам, россияне нанесли десятки прицельных ударов по Одесчине. Сейчас дело было направлено в суд, а женщине грозит пожизненное заключение.

СБУ
Одесса
Одесская область
госизмена
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться