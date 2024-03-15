Шпигував за кораблями в порту Одеси — СБУ затримали зрадника

Співробітники спецслужб затримали зрадника. Фото: СБУ

Чоловік нібито працював дальнобійником, а насправді шпигував за підрозділами ЗСУ та кораблями поблизу Одеського порту. Його затримали "на гарячому", наразі зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Чоловік був нібито водієм-дальнобійником, який здійснював міжрегіональні перевезення. Проте цією професією він лише прикривав свою злочинну діяльність.

Насправді, коли він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, то намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ. Окрім цього, ворожий агент шпигував за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря. Всю отриману інформацію зловмисник надсилав співробітникам розвідки РФ у месенджер, до багатьох повідомлень прикріпляв фотографії.

Держзрадника затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.

Яке покарання загрожує

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Наразі йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що завдяки даним, які зловмисниця передавала окупантам, росіяни завдали десятки прицільних ударів по Одещині. Наразі справу скерували до суду, а жінці загрожує довічне ув'язнення.

Додамо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах. Він хотів, аби цим могли скористатись російські окупанти.