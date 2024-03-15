Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Шпигував за кораблями в порту Одеси — СБУ затримали зрадника arrow

Шпигував за кораблями в порту Одеси — СБУ затримали зрадника

15 березня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Шпигував за кораблями в порту Одеси — СБУ затримали зрадника
Співробітники спецслужб затримали зрадника. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік нібито працював дальнобійником, а насправді шпигував за підрозділами ЗСУ та кораблями поблизу Одеського порту. Його затримали "на гарячому", наразі зраднику загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці діяльності

Чоловік був нібито водієм-дальнобійником, який здійснював міжрегіональні перевезення. Проте цією професією він лише прикривав свою злочинну діяльність. 

Насправді, коли він заїжджав на територію портів для отримання комерційних вантажів, то намагався приховано фіксувати геолокації кораблів ЗСУ. Окрім цього, ворожий агент шпигував за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря. Всю отриману інформацію зловмисник надсилав співробітникам розвідки РФ у месенджер, до багатьох повідомлень прикріпляв фотографії.

Держзрадника затримали "на гарячому", коли він слідкував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту та намагався звітувати агресору.

Яке покарання загрожує

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 ККУ. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ. Наразі йому загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що завдяки даним, які зловмисниця передавала окупантам, росіяни завдали десятки прицільних ударів по Одещині. Наразі справу скерували до суду, а жінці загрожує довічне ув'язнення.

Додамо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ в соцмережах. Він хотів, аби цим могли скористатись російські окупанти.

СБУ
Одеса
російські війська
ЗСУ
в'язниця
соцмережі
держзрада
Колаборант
Одеський порт
Новини Одеси
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше