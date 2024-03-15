Шпионил за кораблями в порту Одессы — СБУ задержали предателя

Сотрудники спецслужб задержали предателя. Фото: СБУ

Мужчина якобы работал дальнобойщиком, а на самом деле шпионил за подразделениями ВСУ и кораблями вблизи Одесского порта. Его задержали "на горячем", сейчас предателю грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Одесской области.

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Подробности деятельности

Мужчина был якобы водителем-дальнобойщиком, осуществлявшим межрегиональные перевозки. Однако этой профессией он только прикрывал свою преступную деятельность.

В самом деле, когда он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, то пытался скрыто фиксировать геолокацию кораблей ВСУ. Кроме этого, вражеский агент шпионил за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря. Всю полученную информацию злоумышленник посылал сотрудникам разведки РФ в мессенджер, ко многим сообщениям прикреплял фотографии.

Госпредателя задержали "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору.

Какое наказание грозит

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 УКУ. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Напомним, что в Николаевской области задержали мужчину, который из окон собственной квартиры наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию работнику российской ФСБ. Пока ему грозит лишение свободы.

Также мы писали, что благодаря данным, которые злоумышленница передавала оккупантам, россияне нанесли десятки прицельных ударов по Одесщине. Сейчас дело было направлено в суд, а женщине грозит пожизненное заключение.

Добавим, что в Николаевской области задержали мужчину, который распространял информацию об ВСУ в соцсетях. Он хотел, чтобы этим могли воспользоваться российские оккупанты.