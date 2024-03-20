Одеситка в Молдові раділа результатам виборів РФ

Одеситка, яка взяла участь в опитуванні. Фото: скриншот

У жителів Молдови місцеві ЗМІ брали коментар щодо їхньої думки про перемогу Путіна у виборах. Одна з опитуваних заявила, що вона з Одеси та всіляко підтримує такий перебіг подій.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.



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Деталі інциденту

Жінка, до якої підійшов журналіст, запевнила, що сама вона — одеситка. На питання, як вона ставиться до перемоги Путіна, заявила, що начебто бачить позитивний настрій Росії.

"Я з України, з Одеси. Та я думаю, що так повинно було бути. Все до цього йшло, весь світ чекав на результати", — заявила жінка.

Жінка впевнена, що Путін повинен був залишитись на посаді президента, та не ховає, що вона рада таким результатам виборів. Одеситка переконана, що країна-терорист налаштована на мир.

"Я бачу путь розвитку Росії на мир на на позитив. Взагалі буде перебудова усього світу, тож я гадаю, що так повинно було статися та я цьому рада", — прокоментувала одеситка.

Політичні скандали за участю одеситів

Нагадаємо, що в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.

Також ми писали, що в молдавській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.