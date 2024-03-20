Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеситка в Молдові раділа результатам виборів РФ arrow

Одеситка в Молдові раділа результатам виборів РФ

20 березня 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеситка в Молдові раділа результатам виборів РФ
Одеситка, яка взяла участь в опитуванні. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У жителів Молдови місцеві ЗМІ брали коментар щодо їхньої думки про перемогу Путіна у виборах. Одна з опитуваних заявила, що вона з Одеси та всіляко підтримує такий перебіг подій.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
 

Читайте також:

Деталі інциденту

Жінка, до якої підійшов журналіст, запевнила, що сама вона — одеситка. На питання, як вона ставиться до перемоги Путіна, заявила, що начебто бачить позитивний настрій Росії. 

"Я з України, з Одеси. Та я думаю, що так повинно було бути. Все до цього йшло, весь світ чекав на результати", — заявила жінка.

Жінка впевнена, що Путін повинен був залишитись на посаді президента, та не ховає, що вона рада таким результатам виборів. Одеситка переконана, що країна-терорист налаштована на мир.

"Я бачу путь розвитку Росії на мир на на позитив. Взагалі буде перебудова усього світу, тож я гадаю, що так повинно було статися та я цьому рада", — прокоментувала одеситка.

Політичні скандали за участю одеситів

Нагадаємо, що в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.

Також ми писали, що в молдавській столиці проводили опитування серед населення щодо їхньої думки про війну в Україні. Молода одеситка відверто заявила, що їй байдуже, яка влада залишиться в її рідному місті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство