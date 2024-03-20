Одесситка в Молдове радовалась результатам выборов РФ

Одесситка, принявшая участие в опросе. Фото: скриншот

У жителей Молдовы местные СМИ брали комментарий по их мнению о победе Путина в выборах. Одна из опрашиваемых заявила, что она из Одессы и всячески поддерживает ход событий.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

Женщина, к которой подошел журналист, заверила, что сама она одесситка. На вопрос, как она относится к победе Путина, заявила, что вроде бы видит позитивный настрой России.

"Я из Украины, из Одессы. Но я думаю, что так должно было быть. Все до этого шло, весь мир ждал результатов" , — заявила женщина.

Женщина уверена, что Путин должен был остаться на посту президента и не скрывает, что она рада таким результатам выборов. Одессит убеждена, что страна-террорист настроена на мир.

"Я вижу путь развития России на мир на позитив. Вообще будет перестройка всего мира, поэтому я думаю, что так должно было произойти и я этому рада" , — прокомментировала одесситка.

Политические скандалы с участием одесситов

Напомним, что в Одессе возник конфликт между молодой девушкой и женщиной постарше из-за того, что вторая высказывала пророссийскую позицию. Девушка хотела вызвать полицию, но в ответ на нее полилась нецензурная брань.

Также мы писали, что в молдавской столице проводили опрос среди населения по поводу их мнения о войне в Украине. Молодая одесситка откровенно заявила, что ей безразлично, какая власть останется в ее родном городе.