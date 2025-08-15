Житель Одеси топив собаку у морі - як покарають

Одеситу загрожує 8 років за те, що топив собаку — деталі
Правоохоронці завершили розслідування щодо чоловіка, який намагався втопити собаку у морі в Одесі. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці справи
38-річний житель Одеси забрав нібито на прогулянку собаку вітчима, поки останній поїхав у справах. Дійшовши до пляжу з твариною, він почав її топити у морі.
Відпочивальники помітили, що тварина перебуває у небезпеці, та викликали поліцію. Правоохоронці доставили собаку до ветеринарної лікарні. Медики діагностували у чотирилапого набряк легень.
Із собакою наразі все добре, після лікування її повернули власнику. Підозрюваний пояснювати свої дії відмовився.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, вчиненому активним способом). Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який розкатав собаку по асфальту та поїхав. А також про те, як стріляли в пса із вогнепальної зброї.
Читайте Новини.LIVE!