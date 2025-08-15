Відео
Одеситу загрожує 8 років за те, що топив собаку — деталі

Одеситу загрожує 8 років за те, що топив собаку — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 13:33
Житель Одеси топив собаку у морі - як покарають
Собака, якого намагались втопити. Фото: скриншот з відео про собаку

Правоохоронці завершили розслідування щодо чоловіка, який намагався втопити собаку у морі в Одесі. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи

38-річний житель Одеси забрав нібито на прогулянку собаку вітчима, поки останній поїхав у справах. Дійшовши до пляжу з твариною, він почав її топити у морі.

Відпочивальники помітили, що тварина перебуває у небезпеці, та викликали поліцію. Правоохоронці доставили собаку до ветеринарної лікарні. Медики діагностували у чотирилапого набряк легень.

Із собакою наразі все добре, після лікування її повернули власнику. Підозрюваний пояснювати свої дії відмовився. 

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною, що належить до хребетних, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, вчиненому активним способом). Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який розкатав собаку по асфальту та поїхав. А також про те, як стріляли в пса із вогнепальної зброї.
 

Одеса Чорне море тварини Новини Одеси догляд за собакою
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
