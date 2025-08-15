Видео
Главная Одесса Одесситу грозит 8 лет за то, что топил собаку — детали

Одесситу грозит 8 лет за то, что топил собаку — детали

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:33
Житель Одессы топил собаку в море - как накажут
Собака, которую пытались утопить. Фото: скриншот из видео о собаке

Правоохранители завершили расследование в отношении мужчины, который пытался утопить собаку в море в Одессе. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

38-летний житель Одессы забрал якобы на прогулку собаку отчима, пока тот уехал по делам. Дойдя до пляжа с животным он начал его топить в море.

Отдыхающие заметили, что животное находится в опасности, и вызвали полицию. Правоохранители доставили собаку в ветеринарную больницу. Медики диагностировали у четвероногого отек легких.

С собакой пока все хорошо, после лечения ее вернули владельцу. Подозреваемый объяснять свои действия отказался.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным, принадлежащим к позвоночным, если такие действия привели к телесным повреждениям, совершенном активным способом). Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о водителе, который раскатал собаку по асфальту и уехал. А также о том, как стреляли в пса из огнестрельного оружия.

Одесса Черное море животные Новости Одессы уход за собакой
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
