Житель Одессы топил собаку в море - как накажут

Правоохранители завершили расследование в отношении мужчины, который пытался утопить собаку в море в Одессе. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

38-летний житель Одессы забрал якобы на прогулку собаку отчима, пока тот уехал по делам. Дойдя до пляжа с животным он начал его топить в море.

Отдыхающие заметили, что животное находится в опасности, и вызвали полицию. Правоохранители доставили собаку в ветеринарную больницу. Медики диагностировали у четвероногого отек легких.

С собакой пока все хорошо, после лечения ее вернули владельцу. Подозреваемый объяснять свои действия отказался.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным, принадлежащим к позвоночным, если такие действия привели к телесным повреждениям, совершенном активным способом). Ему грозит до 8 лет заключения.

