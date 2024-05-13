Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська бавовна — вже засіяні перші поля arrow

Одеська бавовна — вже засіяні перші поля

13 травня 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеська бавовна — вже засіяні перші поля
Перші поля бавовнику на Одещині. Фото: Олег Кіпер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області вже засіяли експериментальні поля бавовнику.  Перші паростки можна буде побачили вже за два тижні.

Про це повідомив Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Вирощування бавовнику на Одещині

Загалом в Одеському регіоні близько 10 підприємств виявили бажання засіяти невеликі експериментальні поля. Аграрії хочуть визначити, наскільки цю культуру вигідно вирощувати у степовій зоні та який економічний потенціал вона матиме.

"Наші селекціонери впевнені, що поряд із вирощуванням традиційних культур на Одещині складаються максимально сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування бавовнику", — зазначив Олег Кіпер.

Користь вирощування бавовнику

Бавовник — це однорічна культура з практично безвідходним виробництвом. Основне його призначення — одержання волокна — головної сировини для текстильної промисловості. Окрім цього, з бавовнику також виробляють й насіння, яке є матеріалом для виготовлення технічної олії, та макуху для тваринництва. Олег Кіпер зазначив, що ця культура є також дуже важливою для оборонного сектору. 

"Стулки коробочок використовують як біопаливо. Крім того, відходи бавовнику є стратегічною сировиною для виробництва оборонних засобів", — йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА. 

Більше про агросектор Одещини

Ми раніше писали, що одеські аграрії стикаються з великим дефіцитом робочої сили, особливо сильно це впливає на сектор фермерства через нестачу трактористів та механізаторів. Зараз фермерські господарства вимушені звертатися до жінок та вчити їх водити трактори та виконувати інші аграрні роботи.

Також ми повідомляли, що аграрії України, зокрема Одеської області, можуть отримати грошову компенсацію від держави на закупівлю сільськогосподарської техніки. Ця ініціатива спрямована на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію..

Одеса
сільське господарство
Одеська область
оборонна сфера
Новини Одеси
аграрії
Олег Кіпер
бавовна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина