Одеська бавовна — вже засіяні перші поля

Перші поля бавовнику на Одещині. Фото: Олег Кіпер

В Одеській області вже засіяли експериментальні поля бавовнику. Перші паростки можна буде побачили вже за два тижні.

Про це повідомив Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Вирощування бавовнику на Одещині

Загалом в Одеському регіоні близько 10 підприємств виявили бажання засіяти невеликі експериментальні поля. Аграрії хочуть визначити, наскільки цю культуру вигідно вирощувати у степовій зоні та який економічний потенціал вона матиме.

"Наші селекціонери впевнені, що поряд із вирощуванням традиційних культур на Одещині складаються максимально сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування бавовнику", — зазначив Олег Кіпер.

Користь вирощування бавовнику

Бавовник — це однорічна культура з практично безвідходним виробництвом. Основне його призначення — одержання волокна — головної сировини для текстильної промисловості. Окрім цього, з бавовнику також виробляють й насіння, яке є матеріалом для виготовлення технічної олії, та макуху для тваринництва. Олег Кіпер зазначив, що ця культура є також дуже важливою для оборонного сектору.

"Стулки коробочок використовують як біопаливо. Крім того, відходи бавовнику є стратегічною сировиною для виробництва оборонних засобів", — йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

Більше про агросектор Одещини

Ми раніше писали, що одеські аграрії стикаються з великим дефіцитом робочої сили, особливо сильно це впливає на сектор фермерства через нестачу трактористів та механізаторів. Зараз фермерські господарства вимушені звертатися до жінок та вчити їх водити трактори та виконувати інші аграрні роботи.

Також ми повідомляли, що аграрії України, зокрема Одеської області, можуть отримати грошову компенсацію від держави на закупівлю сільськогосподарської техніки. Ця ініціатива спрямована на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію..