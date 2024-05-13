Одесский хлопок — уже засеяны первые поля

Первые поля хлопчатника в Одесской области. Фото: Олег Кипер

В Одесской области уже засеяли экспериментальные поля хлопчатника. Первые ростки можно будет увидеть уже через две недели.

Об этом сообщил Глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Выращивание хлопчатника в Одесской области

Всего в Одесском регионе около 10 предприятий изъявили желание засеять небольшие экспериментальные поля. Аграрии хотят определить, насколько эту культуру выгодно выращивать в степной зоне и какой экономический потенциал у нее будет.

"Наши селекционеры уверены, что наряду с выращиванием традиционных культур в Одесской области складываются максимально благоприятные почвенно-климатические условия для выращивания хлопчатника", — отметил Олег Кипер.

Польза выращивания хлопчатника

Хлопчатник — это однолетняя культура с практически безотходным производством. Основное его предназначение — получение волокна — главного сырья для текстильной промышленности. Кроме него, из хлопчатника также производят и семена, которые являются материалом для изготовления технического масла, и жмых для животноводства. Олег Кипер отметил, что эта культура также очень важна для оборонного сектора.

"Створки коробочек используют как биотопливо. Кроме того, отходы хлопчатника являются стратегическим сырьем для производства оборонных средств", — говорится в сообщении председателя Одесской ОВА.

Больше об агросекторе Одесчины

Мы ранее писали, что одесские аграрии сталкиваются с большим дефицитом рабочей силы, особенно это влияет на сектор фермерства из-за нехватки трактористов и механизаторов. Сейчас фермерские хозяйства вынуждены обращаться к женщинам и учить их водить тракторы и выполнять другие аграрные работы.

Также мы сообщали, что аграрии Украины, в частности, Одесской области, могут получить денежную компенсацию от государства на закупку сельскохозяйственной техники. Эта инициатива направлена на поддержку украинского производителя и стимулирование спроса на отечественную продукцию.