Одеська блогерка пережила нічний обстріл Києва: враження

Наслідки обстрілу столиці. Фото: Новини.LIVE

Відома одеська блогерка Кабріолетта опинилася в епіцентрі потужного нічного обстрілу Києва та поділилася своїми переживаннями. Вона зізналася, що навіть під час регулярних атак на Одесу ні разу не чула подібних звуків. Дівчина була шокована силою вибухів та стійкістю місцевих жителів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі блогерки.

Реакція блогерки

Одеситка розповіла, що прокинулася на світанку від яскравого спалаху за панорамним вікном орендованої квартири. Після цього одразу пролунали гучні вибухи, які повторювалися один за одним. За її словами, це були не звичні ударні дрони, а ракети, які пролітали прямо над головою. Блогерка негайно зібралася та побігла до безпечного місця, де змушена була перечікувати небезпеку.

"Кияни, ви мощ. Не знаю, як ви тут живете, тому що я в такому ахірі вчора була, що ви собі не уявляєте. П'яте ранку присиділи в укритті, такого ще не чула, і навіть в Одесі ні разу такого не чула. Дуже страшно, ужас, Київляни, я не знаю, як ви тут живете. Ви мощ, ви герої", — поділилася дівчина.

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Реакція підписників

Публікація миттєво зібрала десятки відгуків від підписників з різних куточків України. Жителі столиці почали заспокоювати дівчину та зазначати, що для них подібний режим життя став звичною, хоч і важкою буденністю. Вони підтвердили, що ця ніч була однією з найбільш напружених за останній час, проте зранку всі все одно змушені йти на роботу. Один із користувачів підкреслив, що реальність у столиці сильно відрізняється від картини, яку іноді транслюють у мережі.

"Це відео для тих, хто пише що в Києві курорт і ми ходимо тільки по закладах і постійно на чілі, а в вся жесть тільки в інших містах. Тримаємось", — написав підписник.

Кияни про обстріл столиці. Фото: скриншот із TikTok

Частина аудиторії з інших регіонів також долучилася до обговорення та нагадала, що безпечних місць в країні зараз немає. Люди з Харкова та Дніпра почали порівнювати рівень небезпеки та акустичні особливості вибухів у своїх містах. Вони закликали блогерку та всіх українців берегти себе і триматися разом. Інша читачка звернула увагу на те, як важко дається кожен такий ранок після нічних обстрілів.

"Вижили, не спали і пішли працювати", — додала підписниця Валентина.

Мешканка столиці про вибухи. Фото: скриншот із TikTok

Атака на Київ

У ніч на 15 червня 2026 року російська армія здійснила масштабний комбінований обстріл території України, обравши столицю головним напрямком удару. Ворог випустив у бік Києва понад 60 ракет різних типів, включаючи балістичні, а також велику кількість ударних безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у кілька хвиль, намагаючись відбити масовану повітряну загрозу.

Внаслідок падіння уламків та влучань руйнування зафіксували майже в усіх районах міста. Через ворожі удари виникла пожежа на даху Успенського собору Києво-Печерської лаври, постраждали будівлі кіностудії імені Довженка та Мистецького арсеналу. Крім того, повністю зруйновано інноваційний термінал "Нової пошти". На жаль, через атаку загинули п'ятеро людей, а ще 35 отримали поранення різних ступенів важкості.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 червня, в Одесі пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про рух реактивних безпілотників у напрямку міста та Чорноморська. Згодом стало відомо про ще декілька дронів з акваторії Чорного моря у той же бік. Ймовірно працювали сили ППО.

Також Новини.LIVE писали, що 11 червня, завдали ракетного удару по півдні Одеської області. Окупанти вдарили по приватному сектору, після чого спалахнули житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.