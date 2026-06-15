Одесская блогерша пережила ночной обстрел Киева: впечатления

Последствия обстрела столицы. Фото: Новини.LIVE

Известная одесская блогерша Кабриолетта оказалась в эпицентре мощного ночного обстрела Киева и поделилась своими переживаниями. Она призналась, что даже во время регулярных атак на Одессу ни разу не слышала подобных звуков. Девушка была шокирована силой взрывов и стойкостью местных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети блогерши.

Реакция блогерши

Одесситка рассказала, что проснулась на рассвете от яркой вспышки за панорамным окном съемной квартиры. После этого сразу раздались громкие взрывы, которые повторялись один за другим. По ее словам, это были не привычные ударные дроны, а ракеты, которые пролетали прямо над головой. Блогерша немедленно собралась и побежала в безопасное место, где вынуждена была переждать опасность.

"Киевляне, вы молодцы. Не знаю, как вы здесь живете, потому что я вчера была в таком аду, что вы себе не представляете. В пять утра сидели в укрытии, такого еще не слышала, и даже в Одессе ни разу такого не слышала. Очень страшно, ужас, киевляне, я не знаю, как вы здесь живете. Вы крутые, вы герои", — поделилась девушка.

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Реакция подписчиков

Публикация мгновенно собрала десятки отзывов от подписчиков из разных уголков Украины. Жители столицы начали успокаивать девушку и отмечать, что для них подобный режим жизни стал привычной, хоть и тяжелой повседневностью. Они подтвердили, что эта ночь была одной из самых напряженных за последнее время, однако утром все равно вынуждены идти на работу. Один из пользователей подчеркнул, что реальность в столице сильно отличается от картины, которую иногда транслируют в сети.

"Это видео для тех, кто пишет, что в Киеве курорт и мы ходим только по заведениям и постоянно на чили, а вся жесть только в других городах. Держимся", — написал подписчик.

Киевляне об обстреле столицы. Фото: скриншот из TikTok

Часть аудитории из других регионов также присоединилась к обсуждению и напомнила, что безопасных мест в стране сейчас нет. Люди из Харькова и Днепра начали сравнивать уровень опасности и акустические особенности взрывов в своих городах. Они призвали блогершу и всех украинцев беречь себя и держаться вместе. Другая читательница обратила внимание на то, как тяжело дается каждое такое утро после ночных обстрелов.

"Выжили, не спали и пошли работать", — добавила подписчица Валентина.

Жительница столицы о взрывах. Фото: скриншот из TikTok

Атака на Киев

В ночь на 15 июня 2026 года российская армия осуществила масштабный комбинированный обстрел территории Украины, выбрав столицу главным направлением удара. Враг выпустил в сторону Киева более 60 ракет различных типов, включая баллистические, а также большое количество ударных беспилотников. Противовоздушная оборона работала в несколько волн, пытаясь отразить массированную воздушную угрозу.

В результате падения обломков и попаданий разрушения зафиксировали почти во всех районах города. Из-за вражеских ударов возник пожар на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры, пострадали здания киностудии имени Довженко и Художественного арсенала. Кроме того, полностью разрушен инновационный терминал «Новой почты». К сожалению, в результате атаки погибли пять человек, а еще 35 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 июня в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы сообщали о движении реактивных беспилотников в направлении города и Черноморска. Впоследствии стало известно о еще нескольких дронах из акватории Черного моря в ту же сторону. Вероятно, действовали силы ПВО.

Также Новини.LIVE писали, что 11 июня был нанесен ракетный удар по югу Одесской области. Оккупанты ударили по частному сектору, после чего загорелись жилые дома. В результате атаки пострадали двое мужчин.