Одеська фірма, що будувала фортифікації, "економила" на податках

Дата публікації: 8 листопада 2025 13:00
Оновлено: 13:33
БЕБ Одеси змусило підприємство повернути 5 млн грн податків
В Одесі викрили підприємство, що “зекономило” на податках 5 мільйонів. Фото: БЕБ

В Одеській області підприємство, яке виготовляло бетонні конструкції для оборонного сектору, приховало від держави майже 5 мільйонів гривень податків. Керівнику компанії вже повідомлено про підозру, а справу скерували до суду.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Читайте також:

Підприємство не платило податки 

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили, що директор промислової компанії упродовж 2024 року вносив до податкової звітності фіктивні дані.
Підприємство, яке спеціалізувалося на виготовленні бетонних конструкцій для оборонних об’єктів, відображало в документах неіснуючі фінансово-господарські операції з двома іншими фірмами. Таким чином, керівник штучно занизив податок на додану вартість і податок на прибуток підприємства на загальну суму майже 5 мільйонів гривень.

Яке покарання за несплату податків

Порушення викрили після аналітичної перевірки, проведеної фахівцями БЕБ. Висновки судово-економічної експертизи підтвердили суму збитків. Після того як детективи зібрали докази, підприємство відшкодувало всю суму збитків до бюджету.

Керівнику компанії оголосили підозру за статтею умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Такий злочин карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд збільшив заставу з 30 до 42 мільйонів гривень для Геннадія Труханова. Також ми писали, що на Одещині двоє військових замість служби кілька місяців ремонтували квартиру командира.

Одеса податки Одеська область Новини Одеси БЕБ фортифікації
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
