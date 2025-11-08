БЕБ Одеси змусило підприємство повернути 5 млн грн податків

В Одесі викрили підприємство, що “зекономило” на податках 5 мільйонів. Фото: БЕБ

В Одеській області підприємство, яке виготовляло бетонні конструкції для оборонного сектору, приховало від держави майже 5 мільйонів гривень податків. Керівнику компанії вже повідомлено про підозру, а справу скерували до суду.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Реклама

Читайте також:

Підприємство не платило податки

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили, що директор промислової компанії упродовж 2024 року вносив до податкової звітності фіктивні дані.

Підприємство, яке спеціалізувалося на виготовленні бетонних конструкцій для оборонних об’єктів, відображало в документах неіснуючі фінансово-господарські операції з двома іншими фірмами. Таким чином, керівник штучно занизив податок на додану вартість і податок на прибуток підприємства на загальну суму майже 5 мільйонів гривень.

Яке покарання за несплату податків

Порушення викрили після аналітичної перевірки, проведеної фахівцями БЕБ. Висновки судово-економічної експертизи підтвердили суму збитків. Після того як детективи зібрали докази, підприємство відшкодувало всю суму збитків до бюджету.

Керівнику компанії оголосили підозру за статтею умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Такий злочин карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд збільшив заставу з 30 до 42 мільйонів гривень для Геннадія Труханова. Також ми писали, що на Одещині двоє військових замість служби кілька місяців ремонтували квартиру командира.