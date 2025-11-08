БЭБ Одессы заставило предприятие вернуть 5 млн грн налогов

В Одессе разоблачили предприятие, "сэкономившее" на налогах 5 миллионов. Фото: БЭБ

В Одесской области предприятие, которое изготавливало бетонные конструкции для оборонного сектора, скрыло от государства почти 5 миллионов гривен налогов. Руководителю компании уже сообщено о подозрении, а дело направили в суд.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.

Реклама

Читайте также:

Предприятие не платило налоги

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили, что директор промышленной компании в течение 2024 года вносил в налоговую отчетность фиктивные данные.

Предприятие, которое специализировалось на изготовлении бетонных конструкций для оборонных объектов, отражало в документах несуществующие финансово-хозяйственные операции с двумя другими фирмами. Таким образом, руководитель искусственно занизил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль предприятия на общую сумму почти 5 миллионов гривен.

Какое наказание за неуплату налогов

Нарушения разоблачили после аналитической проверки, проведенной специалистами БЭБ. Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили сумму убытков. После того как детективы собрали доказательства, предприятие возместило всю сумму убытков в бюджет.

Руководителю компании объявили подозрение статьей умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Такое преступление наказывается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Высший антикоррупционный суд увеличил залог с 30 до 42 миллионов гривен для Геннадия Труханова. Также мы писали, что в Одесской области двое военных вместо службы несколько месяцев ремонтировали квартиру командира.