БЭБ Одессы заставило предприятие вернуть 5 млн грн налогов

Одесская фирма, строившая фортификации, "экономила" на налогах
В Одесской области предприятие, которое изготавливало бетонные конструкции для оборонного сектора, скрыло от государства почти 5 миллионов гривен налогов. Руководителю компании уже сообщено о подозрении, а дело направили в суд.
Об этом сообщило Бюро экономической безопасности Украины.
Предприятие не платило налоги
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили, что директор промышленной компании в течение 2024 года вносил в налоговую отчетность фиктивные данные.
Предприятие, которое специализировалось на изготовлении бетонных конструкций для оборонных объектов, отражало в документах несуществующие финансово-хозяйственные операции с двумя другими фирмами. Таким образом, руководитель искусственно занизил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль предприятия на общую сумму почти 5 миллионов гривен.
Какое наказание за неуплату налогов
Нарушения разоблачили после аналитической проверки, проведенной специалистами БЭБ. Выводы судебно-экономической экспертизы подтвердили сумму убытков. После того как детективы собрали доказательства, предприятие возместило всю сумму убытков в бюджет.
Руководителю компании объявили подозрение статьей умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Такое преступление наказывается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
