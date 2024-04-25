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Одеська лікарня переплатила понад мільйон за послуги — подробиці

25 квітня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеська лікарня переплатила понад мільйон за послуги — подробиці
В Одесі лікарня відмовилась від дешевшої тендерної пропозиції. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі міська лікарня №10 оголосила тендер на медичні послуги та уклала договір із підрядником на суму понад три мільйона гривень. Однак заклад відхилив пропозицію, яка б дозволила лікарні зекономити третину він виділених коштів.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання постійної комісії з охорони здоров'я Одеської міської ради

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Подробиці закупівлі

У лютому КНП "Міська клінічна лікарня №10" оголосила тендер на закупівлю гістологічних досліджень оперативного та біопсійного матеріалу різних категорій складності на суму 3 658 695 гривень.

Оголошення тендеру міської клінічної лікарті в Одесі
Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Тендер виграла приватна компанія ТОВ "Б.М.Л.", яка запропонувала вартість послуг, відповідно оголошеному тендеру. Цікаво, що бенефіціаром цієї компанії є Ольга Богомолець, яка в минулому була особистим лікарем Віктора Ющенка й народним депутатом України. 

Пропозиції учасників аукціону
Пропозиції учасників тендеру. Фото: скриншот

Однак серед тендерних пропозицій була й дешевша, яку відхилили. Одеська міська лікарня №1 пропонувала виконати ці дослідження за 2 561 000 гривень. За словами Левона Нікогосяна, директора департаменту охорони здоров'я, ймовірно, там були юридичні особливості.

"Дякуємо за питання, але там могли бути якісь юридичні питання. Ми з'ясуємо це", — зазначив Левон Нікогосян.

Тендери медичних закладів Одеси

Ми писали раніше, що в Одесі відреставрують підвальні приміщення Міської клінічної лікарні № 08, що розташовується по вулиці Фонтанська дорога, 110. На роботи планують витратити понад 8 мільйонів гривень. 

Окрім цього, також планують відреставрувати Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень.

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