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В Одесі відремонтують підвал міської лікарні за 8 мільйонів — Prozorro

15 квітня 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі відремонтують підвал міської лікарні за 8 мільйонів — Prozorro
Міська клінічна лікарня №08. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі відреставрують підвальні приміщення Міської клінічної лікарні № 08, що розташовується по вулиці Фонтанська дорога, 110. На роботи планують витратити понад 8 мільйонів гривень. 

Про це  Новини.LIVE  дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 17 квітня, у цей же день початок аукціону. Він буде проведений у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до 31 березня 2025 року. Загальна сума закупівлі — 8 542 700 гривень. 

Що планують зробити

  • Підготовчі роботи,
  • улаштування основи під стіни,
  • зовнішні електричні мережі,
  • зовнішні слаботочні мережі,
  • зовнішні мережі водопроводу та каналізації,
  • доброустрій території тощо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 мільйонів гривень. 

Додамо, що одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.

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Одеська область
реставрація
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