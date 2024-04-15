В Одесі відремонтують підвал міської лікарні за 8 мільйонів — Prozorro
В Одесі відреставрують підвальні приміщення Міської клінічної лікарні № 08, що розташовується по вулиці Фонтанська дорога, 110. На роботи планують витратити понад 8 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 17 квітня, у цей же день початок аукціону. Він буде проведений у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до 31 березня 2025 року. Загальна сума закупівлі — 8 542 700 гривень.
Що планують зробити
- Підготовчі роботи,
- улаштування основи під стіни,
- зовнішні електричні мережі,
- зовнішні слаботочні мережі,
- зовнішні мережі водопроводу та каналізації,
- доброустрій території тощо.
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