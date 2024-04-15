В Одесі відремонтують підвал міської лікарні за 8 мільйонів — Prozorro

Міська клінічна лікарня №08. Фото: google maps

В Одесі відреставрують підвальні приміщення Міської клінічної лікарні № 08, що розташовується по вулиці Фонтанська дорога, 110. На роботи планують витратити понад 8 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 17 квітня, у цей же день початок аукціону. Він буде проведений у форматі відкритих торгів з особливостями. Роботи мають бути виконані до 31 березня 2025 року. Загальна сума закупівлі — 8 542 700 гривень.

Що планують зробити

Підготовчі роботи,

улаштування основи під стіни,

зовнішні електричні мережі,

зовнішні слаботочні мережі,

зовнішні мережі водопроводу та каналізації,

доброустрій території тощо.

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Нагадаємо, що в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в селищі Авангард, що в Одеській області, збираються побудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини. На зведення її хочуть витратити понад 20 мільйонів гривень.

Додамо, що одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.