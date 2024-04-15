В Одессе отремонтируют подвал городской больницы за 8 миллионов — Prozorro
В Одессе отреставрируют подвальные помещения Городской клинической больницы № 08, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На работы планируют потратить более восьми миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Закупку объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников примут до 17 апреля, в этот же день начало аукциона. Он будет проведён в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть выполнены по 31 марта 2025 года. Общая сумма закупки – 8 542 700 гривен.
Что планируют сделать
- подготовительные работы,
- устройство основания под стены,
- внешние электрические сети,
- наружные слаботочные сети,
- внешние сети водопровода и канализации,
- благоустройство территории и т.д.
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