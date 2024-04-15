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В Одессе отремонтируют подвал городской больницы за 8 миллионов — Prozorro

15 апреля 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе отремонтируют подвал городской больницы за 8 миллионов — Prozorro
Городская клиническая больница №8. Фото: google maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе отреставрируют подвальные помещения Городской клинической больницы № 08, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На работы планируют потратить более восьми миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Предложения от участников примут до 17 апреля, в этот же день начало аукциона. Он будет проведён в формате открытых торгов с особенностями. Работы должны быть выполнены по 31 марта 2025 года. Общая сумма закупки – 8 542 700 гривен.

Что планируют сделать

  • подготовительные работы,
  • устройство основания под стены,
  • внешние электрические сети,
  • наружные слаботочные сети,
  • внешние сети водопровода и канализации,
  • благоустройство территории и т.д.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, что в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу № 01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов гривен.

Также мы писали, что в поселке Авангард Одесской области собираются построить амбулаторию общей практики семейной медицины. На строительство ее хотят потратить более 20 млн грн.

Добавим, что одесское Управление капстроительства разорвало договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.

Одесса
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Одесская область
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