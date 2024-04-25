Одесская больница переплатила более миллиона за услуги — подробности

В Одессе больница отказалась от более дешевого тендерного предложения. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Одессе городская больница №10 объявила тендер на медицинские услуги и заключила договор с подрядчиком на сумму более трех миллионов гривен. Однако заведение отклонило предложение, которое позволило бы больнице сэкономить треть выделенных средств.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания постоянной комиссии по здравоохранению Одесского городского совета.

Читайте также:

Подробности закупки

В феврале КНП "Городская клиническая больница №10" объявила тендер на закупку гистологических исследований оперативного и биопсийного материала разных категорий сложности на сумму 3 658 695 гривен.

Объявления аукциона. Фото: скриншот

Тендер выиграла частная компания ООО "Б.М.Л.", предложившая стоимость услуг, согласно объявленному тендеру. Интересно, что бенефициаром этой компании Ольга Богомолец, которая в прошлом была личным врачом Виктора Ющенко и народным депутатом Украины.

Предложения участников тендера. Фото: скриншот

Однако среди тендерных предложений была и более дешевая, которую отклонили. Одесская городская больница №1 предлагала выполнить эти исследования за 2 561 000 гривен. По словам Левона Никогосяна, директора департамента здравоохранения, вероятно, там были юридические особенности.

"Спасибо за вопросы, но там могли быть какие-то юридические вопросы. Мы выясним это", — отметил Левон Никогосян.

Тендеры медицинских учреждений Одессы

Мы писали ранее, что в Одессе отреставрируют подвальные помещения Городской клинической больницы № 08, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На работы планируют потратить более 8 миллионов гривен.

Кроме этого, также планируют отреставрировать Городскую клиническую больницу № 01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов гривен.