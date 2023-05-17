Одеська митниця програла 99% справ проти бізнесу

Суддя зачитає рішення. Фото: google

Одеська митниця постійно програє в судових справах проти українських бізнесів. У Єдиному реєстрі судових рішень зареєстровано 1697 рішень за 2022 рік, які стосувалися протиправних дій митних органів та скасування рішень про коригування митної вартості товарів. В цих справах суд вирішив на користь бізнесу у 92% випадках.

Про це на брифінгу розповів президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

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"50% усіх справ про притягнення до адміністративної відповідальності щодо приховання від митного контролю вирішено на користь бізнесу. 89% справ про неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розмір вирішено на користь бізнесу. Одеська митниця програла взагалі 99% справ", — розповів Берестенко.

Нагадаємо, одеські митники виявили незаконний експорт насіння соняшника, який здійснювався під підробленими документами. Загальна сума агропродукції, що мали незаконно вивезти становила понад два мільярди гривень.

Нещодавно в Одесі спалахнув скандал щодо нелегального обігу зерна на митниці. Проте головною з умов вступу України до ЄС є саме боротьба з корупцією. Про те, як нам перемогти корупцію, розповів народний депутат України Данило Гетманцев.